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Yeşilboğaz: "Çocuk adalet sistemi acil olarak genişletilmeli"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çocuk adalet sisteminin acilolarak genişletilmesi gerektiğine vurgu yaparak, çocuk istismarı davalarına bakan hâkimve savcıların da bu eğitimleri alması gerektiğini söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
Yeşilboğaz: "Çocuk adalet sistemi acil olarak genişletilmeli"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çocuk adalet sisteminin acilolarak genişletilmesi gerektiğine vurgu yaparak, çocuk istismarı davalarına bakan hâkimve savcıların da bu eğitimleri alması gerektiğini söyledi.


Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Merkez binasının açılışı TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kent protokolü ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.


Türkiye’de her geçen gün daha da artan çocuk cinsel istismarının önüne geçmek için ortak mücadelenin önemine değinerek, yargılama sırasında çocuğun bir kez daha örselenmemesi ve mağdur edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, “Çocuk adalet sisteminin acil olarak genişletilmesi, çocuk istismarı davalarına bakan hâkim ve savcıların da bu eğitimleri alması gerekmektedir. Adli görüşme odalarının daha çok kullanılması ve sosyal hizmet görevlilerinin yargı ayağında daha etkin kılınması gerekmektedir. Biz Mersin Barosu olarak avukatlarımıza, çocuk adalet sistemi ile ilgili özel eğitimler veriyoruz. Yakın zamanda, bu tür vakalarda sadece bu eğitimleri almışavukatlarımız görevlendirilecektir" diye konuştu.


Yeşilboğaz, bu konuda başarılı çalışmalar yapan UCİM ile birlikte iş birliği yapmaktanmutluluk duyacaklarını söyleyerek, dernek binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.


Derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı SaadetÖzkan ise “Başta Mersin Barosu olmak üzere, kentte bulunan sivil toplum kuruluşları veMersin halkının, çocuğa yönelik cinsel istismar konusunda çok duyarlı olması sebebiyle,derneğimizin merkezi olarak Mersin’i seçtik. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızadestek veren teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
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