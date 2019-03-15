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Yeşilboğaz: "Belediye başkanları kentin ortak çıkarlarında birleşmeli"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin’in bulunduğu konumundan çok daha iyi seviyede olabileceğini belirterek, "Belediye başkanları, kentin ortak çıkarları doğrultusunda birleşmeli, her kesimi birleştirebilmeli, kente ekonomik ve sosyal değer katacak stratejiler belirlemelidir" dedi.

15 Mart 2019 Cuma 11:39
Yeşilboğaz: "Belediye başkanları kentin ortak çıkarlarında birleşmeli"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin’in bulunduğu konumundan çok daha iyi seviyede olabileceğini belirterek, "Belediye başkanları, kentin ortak çıkarları doğrultusunda birleşmeli, her kesimi birleştirebilmeli, kente ekonomik ve sosyal değer katacak stratejiler belirlemelidir" dedi.


Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, seçilecek olan belediye başkanlarından beklentilerini yaptığı yazılı açıklama ile dile getirdi. Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Mersin’in, ‘marka kent’ olabilmesi için tüm imkanlara sahip iken, bu fırsatların yerel yönetimler tarafından değerlendirilememiş olması nedeniyle, Mersin’in yerinde sayan bir kent olduğuna vurgu yapan Yeşilboğaz,“Seçilecek olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları, el ele verip kentimizin makus talihine son vermelidir. Kentimizin vizyon sahibi, liyakatli belediye başkanları tarafından yönetilmesini istiyoruz” diye konuştu.


Mersin’in bulunduğu konumundan çok daha iyi seviyede olabileceğinin altını çizen Yeşilboğaz, “Yeter ki fırsatlar değerlendirilebilsin. Bir kentin markalaşması için; o kentin yatırım, ihracat, istihdam, turizm, eğitim, kültür, spor ve sanatsal aktiviteler konusunda insanlara cazip hale getirilmesi, şehri merak uyandıran bir yer haline getirmek gerekmektedir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler sonucunda göreve gelecek olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları, kendi içlerinde hiçbir siyasi görüş ayrımı yapmadan el ele vererek, kentimizin makus talihine son vermelidir. Kent halkının yaşam kalitesini yükselterek güvence altına alacak projeler üretmeli ve hayata geçirmelidir. Belediye başkanları, kentin ortak çıkarları doğrultusunda birleşmeli, her kesimi birleştirebilmeli, kente ekonomik ve sosyal değer katacak stratejiler belirlemelidir. Ayrıca toplumla iç içe olmalı, kapısı herkese açık olabilmeli. Her koşulda adaletli ve mağdurun yanında olabilmeli" şeklinde konuştu.


Yeşilboğaz, açıklamasında şunları kaydetti:


"Yeni seçilecek olan belediye başkanı, hiçbir din, dil, mezhep, ırk, siyasi görüş ayrımı yapmadan insanı merkeze koyarak, kaliteli ve hizmet odaklı projeler üretmeli, kentin her noktasına eşit bir şekilde yeterli altyapı hizmeti sağlamalı, sağlık ve ulaşım sorunlarına el atmalı, kentte istihdamı artıracak, insanları bir arada yaşanabilir kılacak, ortak yaşam alanları oluşturacak projeler üretmeli, balık çiftlikleri, nükleer santral, termik santraller başta olmak üzere tüm çevre sorunlarına karşı siper olmalı, kentin dokusuna uygun mimari düzenlemeler yapmalıdır. Siyasete alet edilmeyen bir yerel yönetim istiyoruz. Mersinliler olarak, 31 Mart 2019 tarihinden itibaren, kentimizin ufku geniş, vizyon sahibi, liyakatli belediye başkanları tarafından yönetilmesini istiyoruz."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:39
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