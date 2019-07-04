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Yeşilboğaz: “Başbağlar katliamı insanlık suçudur”

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgini Yeşilboğaz, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993 yılında 33 vatandaşın katledilmesini kınayarak, “Olayın katilleri ve sorumluları mutlaka yargı önünde hesap vermelidir” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:07
Yeşilboğaz: “Başbağlar katliamı insanlık suçudur”

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgini Yeşilboğaz, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993 yılında 33 vatandaşın katledilmesini kınayarak, “Olayın katilleri ve sorumluları mutlaka yargı önünde hesap vermelidir” dedi.


Baro Başkanı Yeşilboğaz, 1993’te PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen Başbağlar katliamının yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Türkiye’nin yakın tarihinin karanlıkta kalan önemli olaylarından birisinin de Başbağlar katliamı olduğunu belirten Yeşilboğaz, “Bundan 26 yıl önce çocuk, kadın, yaşlı demeden 33 kişinin kurşuna dizilerek, evleri ateşe verilerek katledilmesinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Katliamın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen failleri hala meçhuldür. Sivas’ı ve Başbağlar’ı aynı acıyla anıyoruz. Bizim için Sivas da Başbağlar da insanlık suçudur. Çünkü insanlık Sivas’ta yakıldı, Başbağlar’da ise kurşuna dizilmiştir. Tarihimize kara bir leke olarak geçen bu iki olayın katilleri ve sorumluları mutlaka yargı önünde hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.


Türkiye’de barışı, birlik ve beraberce yaşamı sağlayabilmek için hoşgörü toplumu olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Hafızalarımızda katliamlar değil; sevgi, barış, hoşgörü yaşamalı. Ülkemizde bir kez daha böyle acıların yaşamamasını temenni ederek, terörü lanetliyor, Başbağlar’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:07
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