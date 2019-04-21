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Seçim 2019 Sayfası

Yeşilboğaz: "Akdeniz’de insanca yaşam koşulları oluşturulmalı"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, beraberinde bazıyönetim kurulu üyeleriyle birlikte 31 Mart Yerel Seçimlerinde göreve gelenAkdeniz ve Yenişehir belediye başkanlarını ziyaret etti.

21 Nisan 2019 Pazar 14:44
Yeşilboğaz: "Akdeniz’de insanca yaşam koşulları oluşturulmalı"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, beraberinde bazıyönetim kurulu üyeleriyle birlikte 31 Mart Yerel Seçimlerinde göreve gelenAkdeniz ve Yenişehir belediye başkanlarını ziyaret etti.


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ı ziyaretinde, son yıllarda yoğun göçalan Mersin’in, özellikle Suriye savaşından sonra nüfusu hızla artan şehirlerinbaşında geldiğini belirterek, "Akdeniz ilçesi, nüfus bakımında yoğun ve merkezdeolması sebebiyle Mersin’in kalbi konumundadır. Günlük yaşamın bu kadarhareketli olduğu bir ilçe olan Akdeniz, hizmetten mahrum kalan bir bölgedir.Özellikle altyapı yetersizliği, ekonomi, hava kirliliği, görüntü kirliği, Akdenizilçesinin en önemli sorunlardır. Akdeniz’de insan odaklı projeler yapılmalı,insanca yaşama koşulları oluşturulmalıdır. İlçenin sorunları mercek altına alınıp,sorunlara köklü çözümler üretilmelidir. Halka hizmet siyaset üstü olmalıdır. Bunedenle bütün ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi el birliğiyle, ortak akıllahareket etmelidir" dedi.


Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ise hizmet için göreve geldiklerini belirterek,“Akdeniz ilçesini cazibe merkezi yapacak projeleri hayata geçireceğiz. Gücüneve başarısına inandığımız Mersin Barosu’nun, toplumsal projelerimizin içerisindeyer almasından mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.


Yeşilboğaz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaretinde ise enönemli yatırımın, insana yapılan yatırım olduğuna vurgulayarak, Türkiye’nin enkozmopolit şehri olan Mersin’de, çağdaş bir toplumun gereği olan sosyalbütünleşmenin önemli bir sorun olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 14:44
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