0553 313 94 23

Yeşilaydan "sigara" kararına destek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:- "Sigara paketi üzerinde 'Sigara öldürür', 'Sigara sağlığa zararlıdır' yazıyor ama bir taraftan da teşvik ediliyor. Bu çelişkiyi bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor"- Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk:- "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başta sigara ve onun özellikle toplum sağlığına zararlarıyla ilgili hassasiyetin açıklanması, teşvik edici birtakım noktaların dile getirilmesi bizim açımızdan çok önemli"- "Manevi destek isteyen danışanlarımıza da sağlıklı, doğru manevi desteği ancak Diyanet ile verebileceğimizi biliyoruz. Bu anlamda da iş birliği yapmayı düşünüyoruz"

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
Yeşilaydan "sigara" kararına destek

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sigara paketi üzerinde 'Sigara öldürür', 'Sigara sağlığa zararlıdır' yazıyor ama bir taraftan da teşvik ediliyor. Bu çelişkiyi bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor." dedi.

Erbaş, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ü makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilayın insanların iyiliği için gayret gösterdiğini belirten Erbaş, vaaz, hutbe ve konferanslarda hangi maddelerin insanlara zararlı olduğunun anlatıldığını hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığının zararlı maddelerle mücadele noktasında milleti sürekli uyardığını ve destek olma gayretinde bulunduğunu anımsatan Erbaş, "Sigara uzun yıllar herkes tarafından zararı bilinen ancak reklamı yapılarak satışları devam eden, bir şekilde yaygınlaştırılmaya çalışılan bir madde olmuş. Belki reklam yasağı çok kısa bir zaman önce geldi. Sigara paketi üzerinde 'Sigara öldürür', 'Sigara sağlığa zararlıdır' yazıyor ama bir taraftan da teşvik ediliyor. Bu çelişkiyi bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Başkanlıkça alınan karar ve tedbirlerin milletin sigara bağımlılığından kurtulmasına vesile olacağını vurgulayarak, milletin aklı, canı, dini, malı ve neslinin korunması gerektiğini kaydetti.

İnsana zarar veren her türlü maddeyle mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Erbaş, kurumların bu mücadelede sonuç odaklı çalışarak gelecek nesillere rol model olabileceğini söyledi.

- "Diyanet ile iş birliğine devam etmek istiyoruz"

Mücahit Öztürk de iki kurumun ortak çalışma yapacağı birçok alanın bulunduğuna dikkati çekerek, Yeşilayın kuruluşunda dönemin şeyhülislamının yer aldığını ve o gün bağımlılıkla mücadelenin ilk adımının atıldığını kaydetti.

Yeşilay ile Diyanet İşleri Başkanlığının bağımlılıkla mücadele konusunda iş birliği içinde olduğunu anımsatan Öztürk, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başta sigaranın ve onun özellikle toplum sağlığına zararlarıyla ilgili hassasiyetin açıklanması, teşvik edici birtakım noktaların dile getirilmesi bizim açımızdan çok önemliydi." diye konuştu.

Öztürk, din görevlileri, eğitimciler ile doktorların toplumda rol model olduğuna işaret ederek, bu kişilerin sigarayla mücadele noktasında çocuk ve gençleri yönlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilayın sigara, uyuşturucu madde, alkol, teknoloji ile alkol bağımlılığıyla mücadele konusunda iş birliği yaptığını bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Özellikle Yeşilay Haftası'nda camilerden de vatandaşlara ulaşıyoruz. Protokolümüz dahilinde gönüllü Diyanet çalışanlarıyla bir eğitim programı yaptık ama bundan sonra bu eğitim programını daha da yaygınlaştırarak devam etmek istiyoruz. Diğer tarafından tedavi alanında da manevi destek isteyen danışanlarımıza sağlıklı, doğru manevi desteği ancak Diyanet ile verebileceğimizi biliyoruz. Bu anlamda da iş birliği yapmayı düşünüyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
  1. - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. sigara kararı
  3. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakdemirli'den "2021 sonunda et ithalatı yapılmayacak" açıklaması
    1. Pakdemirli'den "2021 sonunda et..
    2. İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas"..
    3. Aydın'da CHP'den istifalar
    4. Çöken binayla ilgili soruşturma..
    5. Mahkemeden karar çıktı! Fenerbahçe..
    6. ABD Ordusu'ndan Demir Kubbe hamlesi!
    7. Ülke şokta! 21 ölü, 13 yaralı
    8. Bakırköy'deki trafik kazasına tutuklama
    9. TBMM Genel Kurulu
    10. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    11. Babaları cezaevinde, anneleri ise..
    12. Brexitçilerden Donald Tusk'a sert yanıt
    13. Hamaney'den ülkenin yapısında reform..
    14. Böyleydi, bu hale geldi
    15. Öksürük şikayeti ile hastaneye giden..
    16. ABD'den kritik çekilme açıklaması
    17. AK Partili aday: Suriyeliler..
    18. "Özel Çocuklara Özel Materyaller..
    19. Omega 3 nedir? Omega 3 ne işe yarar?..
    20. Irak'ta "Humeyni'yi eleştiren..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi