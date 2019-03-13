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Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Dr.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:53
Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Dr. Yusuf Gökçe ve beraberindeki dernek üyeleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Yeşilay Derneği Şube Başkanı Dr. Yusuf Gökçe, 10 yıllık hizmet süresi boyunca hizmetlerinden ve derneğin faaliyetlerine verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise konuklarıyla yakından ilgilendi. Yeşilay’ın halkımızın ve bilhassa gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korunması için yapmış olduğu faaliyetlerin takdire şayan olduğunu kaydeden Başkan Burhanettin Çoban; çalışmalardan dolayı Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi’ni tebrik etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:53
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