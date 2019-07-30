Yeşilay’dan Başkan Beyoğlu’naplaket Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanlığı tarafından, Yeşilay’a yaptığı katkılardan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na plaket takdim edildi.

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanlığı tarafından, Yeşilay’a yaptığı katkılardan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na plaket takdim edildi.

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri Bağlar Belediyesi’ni ziyaret ederek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na Yeşilay’a yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Başkan Beyoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Yeşilay’ın yapacağı çalışmalarda ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek başarılar diledi.

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