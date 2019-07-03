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Yeşilay ve Kızılay’dan iş birliği

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, bağımlılıkta iyileşme sürecinin sabır ve özveri gerektirdiğini belirterek, “Bu süreçte danışanlar için Yeşilay ve Kızılay tarafından değerlendirmeler yapılarak ücretsiz destekler sunulacak” dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:28
Yeşilay ve Kızılay’dan iş birliği

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, bağımlılıkta iyileşme sürecinin sabır ve özveri gerektirdiğini belirterek, “Bu süreçte danışanlar için Yeşilay ve Kızılay tarafından değerlendirmeler yapılarak ücretsiz destekler sunulacak” dedi.


Türk Kızılayı’nın 2030 Stratejik Planı kapsamında yer alan ‘’Kızılay-Yeşilay İş Birliği ile Toplumsal Dayanıklılığı Artırma’’ çalışmaları başladı.


Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Çalışmacı Hasan Kazak ve Psikolog Mert Şerbetçi’nin katıldığı iş birliği toplantısı Türk Kızılay Adana Şubesi’nde gerçekleştirildi.


Toplantıda, gençlerin ve çocukların bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve bilinçli yaşam sürmeleri hedefi doğrultusunda görüş alış verişi yapıldı. Türk Kızılayı’nın, Yeşilay Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışmalarına destek vereceğinin bildirildiği toplantıda, bağımlılıkla mücadele eden aileler için Kızılay tarafından sosyal destek sağlanmasına karar verildi.



‘’Gençlerimiz için tehlikeler pusuda bekliyor’’


Türk Kızılayı’nın 2030 Stratejik Planı kapsamında, Yeşilay ile yapılacak olan iş birliğinden memnuniyetini dile getiren Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, ailelerin sokaktaki tehlikeler karşısında uyarılması gerektiğini dile getirdi. Saygılı, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın vakitlerini verimli ve anlamlı faaliyetlerle geçirmelerini sağlayacak imkanlar sunmalıyız. Aksi taktirde çocuklarımızı kötü alışkanlıklara sevk edecek tuzaklara prim vermiş oluruz’’ dedi.


Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM)’nin bağımlılık sorunu yaşayanlar ve aileleri için sosyal ve psikolojik destekler sunduğunu hatırlatan, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, insanların danışma hattını aramaktan veya randevu almaktan çekinmemeleri gerektiğini paylaşılan bilgilerin mahremiyet ilkeleri çerçevesinde korunacağını ifade etti.


Aslanbaba sözlerine şöyle devam etti:


‘’Bağımlılıkta iyileşme süreci sabır ve özveri gerektirmektedir. Bu süreçte danışanlar için Yeşilay ve Kızılay tarafından değerlendirmeler yapılarak ücretsiz destekler sunulacaktır. Sosyal hizmet uzmanlarımız ve psikologlarımızın rehberliğinde danışanların bağımlılıklarından kurtulmaları ve ailelerin de bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.’’

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:28
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