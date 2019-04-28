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Yeşilay sağlıklı yaşam için pedal bastı

Yeşilay tarafından ‘Sağlıklı yaşam için bir nedenim var, bir de bisikletim’ sloganıyla her yıl düzenlenen bisiklet turu Bursa’da start aldı.

28 Nisan 2019 Pazar 10:59
Yeşilay sağlıklı yaşam için pedal bastı

Yeşilay tarafından ‘Sağlıklı yaşam için bir nedenim var, bir de bisikletim’ sloganıyla her yıl düzenlenen bisiklet turu Bursa’da start aldı.


Türkiye çapında 50 ilde aynı anda ‘Sağlıklı yaşam için bir nedenim var, bir de bisikletim’ sloganıyla 9’uncusu gerçekleştirilen bisiklet turnuvası Bursa’da da start aldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda başlayan tur, Altıparmak, Kükürtlü, Acemler, Mudanya Yolu, Esentepe, FSM Bulvarı, İzmir Yolu, Orhaneli kavşağı, Lefkoşa Caddesi, Beşevler, Odunluk kavşağından devam ederek Mihraplı Hüdavendigar Parkı’nda sona erecek.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, “Bugün Bursa’da Yeşilay Bursa Şubesi olarak 9. Yeşilay Bisiklet Turu’nu gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılım ve teveccüh var. Katılım sağlayan bütün sporseverlere teşekkür ederiz. Sadece Bursa’mızda değil, bütün ülke çapında 50 ilde aynı anda ‘Sağlıklı yaşam için bir nedenim var, bir de bisikletim’ diyen herkesle bugün aynı tarih ve saatte pedal çeviriyoruz. Bu turun düzenlenmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.


Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi Genel Sekreteri Suat Arvas’ın verdiği startla birlikte yüzlerce bisikletli sağlıklı yaşam için pedal bastı.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 10:59
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