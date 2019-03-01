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Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler yapılacak

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, 1-7 Mart Yeşilay Haftasının Adıyaman’da çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 16:26
Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler yapılacak

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, 1-7 Mart Yeşilay Haftasının Adıyaman’da çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.


Başkan Hakan Özöncel, Yeşilay’ın 99. kuruluş yıldönümünün de kutlanacağı hafta dolayısıyla Adıyaman’da da kamuoyunun bağımlılıklara karşı farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılacağını duyurdu. Yeşilay Adıyaman Şubesinin 2 Mart saat 14.00’da Atatürk Ormanında Doğa Yürüyüşü etkinliği ile start alacak olan haftada saha aktivitelerinden seminerlere kadar herkesin katılabileceği etkinlikler düzenlenecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özöncel, “Yeşilay, 99 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor. Toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl da Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var diyerek kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Yeşilay, bağımlılıklara karşı mücadele veren, kökleri çok derinlere inen ve bugün yeni yapraklar, meyveler vermeye çalışan bir ağaç, bir sivil toplum kuruluşudur. Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz. 1 Mart Cuma Günü, Zeynep Turgut İlkokulunda tütün bağımlılığını bırakan öğretmenlere teşekkür belgesi takdimi yapılacak.2 Mart Cumartesi Günü, saat 14.00’da Atatürk Ormanında doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirilecek. 3 Mart Pazar Günü, saat 09.30’da Adıyaman Valiliği önünde buluşarak bisiklet turu etkinliği gerçekleştireceğiz. 4 Mart Pazartesi Günü, saat 08.00 - 12.00 saatleri arası Uzunpınar İlkokulunda ADYÜ Genç Yeşilay üyeleri ile Yeşilay etkinlikleri gerçekleştirilecek.5 Mart Salı Günü, Adıyaman KYK Kız Öğrenci Yurdunda saat 10.00-13.00 arası stand etkinliği yapılacak, seminerler verilecek. 6 Mart Çarşamba Günü, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda saat 18.00’da Yeşilay konseri gerçekleştirilecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:26
  1. doğa
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