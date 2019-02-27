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Yeşilay Haftası kutlanacak

Eskişehir’de 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanacak Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşilay Şube Başkanı Dr.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Yeşilay Haftası kutlanacak

Eskişehir’de 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanacak Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşilay Şube Başkanı Dr. Sıtkı Karacabir açıklama yaptı.


“Yeşilaycı olmak için bir nedenim var” konseptiyle Yeşilay Haftasının kutlanacağını belirten Karaca, "1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Yeşilay Haftası’nda Türkiye çapında etkinlikler düzenlenecek. Yeşilay’ın 99. kuruluş yıl dönümünün de kutlanacağı hafta dolayısıyla Eskişehir’de de kamuoyunun bağımlılıklara karşı farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılacak. Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde, 1-7 Mart tarihleri arasında bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için ’Bir Nedenim Var’ mesajını vurgulayacak. Yeşilay Eskişehir Şubesi’nin Vali Bey’i ziyaretiyle start alacak olan haftada saha aktivitelerinden seminerlere kadar herkesin katılabileceği etkinlikler düzenlenecek"dedi.


Yeşilay’ın bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attığını belirten Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Sıtkı Karaca, “Yeşilay 99 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor. Toplumu ayırt etmen önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerindegençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önlemeli bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl da Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşamak için kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.


Gönüllük ve dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla bu yıl Yeşilay Haftası’nda çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyleyen Şube Başkanı Sıtkı Karaca açıklamasına şu şekilde devam etti:


“Yeşilay, bağımlılıklara karşı mücadele veren, kökleri çok derinlere inen ve bu gün yeni yapraklar, meyveler vermeye çalışan ağaç, bir sivil toplum kuruluşudur. Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimiz bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
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