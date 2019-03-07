Yeşilay Haftası Futbol Turnuvası sona erdi Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi tarafından düzenlenen “1-7 Mart Yeşilay Haftası Minikler U11 Futbol Turnuvası” sona erdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi tarafından düzenlenen “1-7 Mart Yeşilay Haftası Minikler U11 Futbol Turnuvası” sona erdi.

Edirne genelinde U11 statüsünde futbolculara sahip 8 futbol okulunun katılım sağladığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Edirne Dinç Spor Tesislerinde düzenlenen futbol turnuvasına; Altay/Edirne Gücü Spor Kulübü, Altınordu/Edirne Birlik Spor Kulübü, Beşiktaş JK/Trakya Kartalları Spor Kulübü, Fatih Spor Kulübü, Genç Aslanlar Spor Kulübü, Edirne İl Özel İdare Spor Kulübü, Şükrüpaşa Atletik Spor Kulübü ve Şükrüpaşa Spor Kulübü olmak üzere toplamda 8 futbol okulunda lisansı bulunan 160 öğrenci katıldı.

Futbol turnuvasının final maçını Türkiye Futbol Federasyonu FİFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Özgür Yankaya yönetti.

1-7 Mart Yeşilay Haftası Kapsamında düzenlenen “Minikler U11 Futbol Turnuvasında” 1. olan Şükrüpaşa Spor Kulübüne 1’incilik Kupasını Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, 2. olan Genç Aslanlar Spor Kulübüne 2’ncilik Kupasını Türkiye Futbol Federasyonu FİFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Özgür Yankaya, 3. olan Şükrüpaşa Atletik Spor Kulübüne 3’üncülük Kupasını Dinç Spor Tesisleri İşletmecisi İşadamı Ayhan Dinç takdim etti.

Hatıra fotoğraflarının alınmasıyla 1-7 Mart Yeşilay Haftası Kapsamında düzenlenen “Minikler U11 Futbol Turnuvası” sona erdi.

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