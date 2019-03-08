Yeşilay haftası etkinliği düzenlendi

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu ve Yeşilay Kaynaşlı Şubesi tarafından Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda bağımlılık konulu bir program gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dilek Demirezen bağımlılık alanındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Sigara, alkol ve teknoloji bağımlılığı konularına değinen Düzce Üniversitesi öğretim görevlisi, bağımlılıkların çocuklar üzerindeki etkisine ve öğrencilerin bağımlılıkla nasıl mücadele etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Katılımcılar açısından verimli geçen programda, Yeşilay Kaynaşlı Şube Başkanı İsmail Korkmaz ve Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bayraktar tarafından Dilek Demirezen’e teşekkür belgesi takdim edildi.