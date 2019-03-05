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Yeşilay Haftası dolayısıyla yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Bahçelievler’de Yeşilay Haftası dolayısıyla ‘Bağımlılığı Tuş Et’ sloganıyla yapılan Afiş ve Müzik Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Yeşilay Haftası dolayısıyla yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Bahçelievler’de Yeşilay Haftası dolayısıyla ‘Bağımlılığı Tuş Et’ sloganıyla yapılan Afiş ve Müzik Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı ve İlçe Yeşilay Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Afişlerde çok harika vurgular var, gençleri bizler bilinçlendirmeye çalışıyoruz ama onlar bu yolda bir çok noktada yol kat etmiş durumdalar” dedi.


Türkiye’de bağımlılıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Yeşilay’ın destekleriyle bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Afiş ve Müzik’ yarışması Bahçelievler Mesleki ve Anadolu Lisesinde yapıldı. 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen programa AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı ve İlçe Yeşilay Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Okul Müdürü Hasan Baştürk ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği yarışmanın bu seneki sloganı ‘Bağımlılığı Tuş Et’ olarak belirlendi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında rehber öğretmenleri eşliğinde yarışmaya katılan öğrenciler bu anlamda en anlamlı afişi çıkartabilmek için kıyasıya yarıştı. 4 aylık çalışma sonucunda ‘Afiş’ kategorisinde 12. Sınıf öğrencisi Mehmet Kahraman birinci olurken, müzik alanında ise ‘Grup Bark’ başarıya ulaştı. Ödüllerini Dr. Hakan Bahadır’dan alan öğrenciler daha sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



“Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum”


AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı ve İlçe Yeşilay Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bugün okulumuzda ikincisi yapılan bağımlılıkla alakalı afiş ve müzik alanlarında yapılan yarışmayla ilgili geldik. Geçen sene ‘Tuşlara değil kalplere’ dokun ismiyle yapılmıştı bu sene ise ‘Bağımlılığı tuş et’ afiş ve müzik töreni yapıldı. Bağımlılıkla alakalı okullara gidiyoruz, seminerler veriyoruz, konferanslar veriyoruz ama gençlerimizdeki o ışığı görüyoruz. Afişlerde çok harika vurgular var, gençleri bizler bilinçlendirmeye çalışıyoruz ama onlar bu yolda bir çok noktada yol kat etmiş durumdalar. Ben okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yeşilay ve bağımlılık konusunda göstermiş oldukları hassasiyet ve ilgiyi tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
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