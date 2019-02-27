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Yeşilay Erzurum ŞubeBaşkanı Kaygusuz: “Bağımlılıklarla mücadele için bir nedenimiz var”

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz, “Yeşilaycı olmak için bir nedenim var” konseptiyle 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Yeşilay Haftası’nda Türkiye çapında etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:46
Yeşilay Erzurum ŞubeBaşkanı Kaygusuz: “Bağımlılıklarla mücadele için bir nedenimiz var”

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz, “Yeşilaycı olmak için bir nedenim var” konseptiyle 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Yeşilay Haftası’nda Türkiye çapında etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.


Kaygusuz, Yeşilay’ın 99. kuruluş yıldönümünün de kutlanacağı hafta dolayısıyla Erzurum da ‘da kamuoyunun bağımlılıklara karşı farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirtti.


Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde, 1- 7 Mart tarihleri arasında bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için ’’Bir Nedenim Var’’ mesajını vurgulanacağını ifade eden Kaygusuz, “Yeşilay Erzurum Şubesi’nin Yeşilay Haftası etkinliği/ toplantısı ile start alacak olan haftada saha aktivitelerinden seminerlere kadar herkesin katılabileceği etkinlikler düzenlenecek. Yeşilay’ın, bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attı. Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yeşilay Haftasını da vesile kılarak halkımızın bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini arttırmak için Erzurum da ‘da çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yeşilay 99 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor, toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl da “Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var” diyerek kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.


Gönüllülük ve dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla bu yıl Yeşilay Haftası’nda çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyleyen Şube Başkanı Salih Kaygusuz açıklamasına şu şekilde devam etti:


“Yeşilay, bağımlılıklara karşı mücadele veren, kökleri çok derinlere inen ve bugün yeni yapraklar, meyveler vermeye çalışan bir ağaç, bir sivil toplum kuruluşudur. Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:46
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