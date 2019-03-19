"Yeşilay dünyada 5 bağımlılık alanında çalışan tek STK"

VİYANA (AA) - Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, Yeşilay'ın bölgesel olarak lider konumunda olmasının yanı sıra dünyada 5 bağımlılık alanında (alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji) çalışan tek sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Sultan Işık, Yeşilay tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi'nde düzenlenen Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun 62. oturumu çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, "Kimseyi Geride Bırakmamak" başlıklı sunum yaptı.

Sunumda, uyuşturucu madde kullanımına karşı etkin önleme yöntemleri, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ortaya çıkan bozukluklara müdahale ve tedavi sürecinde ailenin etkisi ele alındı.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sunumunda bağımlılık hastalığının sadece bağımlı bireyi ilgilendirmediğine, toplumun çeşitli katmanlarını da doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğine işaret ederek, "Biz bu sunumumuzda tedavi sürecine ailenin de katılması gerektiğini vurguladık." dedi.

- "Tedavi sürecine aileler dahil edilmeli"



Aileleri bağımlılık hastalığı ve buna ilişkin terapi süreci hakkında yeterli ve doğru bilgilendirmenin bağımlı bireyin iyileştirilmesine çok ciddi katkı sağladığının altını çizen Işık, "Aileleri ile birlikte terapilere katılan danışanlarda, hem temiz kalma süresi (madde kullanımından uzak durulan süre) daha uzun hem de terapiye devam etme oranı çok daha yüksek." bilgisini paylaştı.



Sultan Işık, madde bağımlılığı ile mücadelede ailenin tedavi sürecine dahil edilerek oluşturulacak bir sistemin daha olumlu sonuçlar doğurduğuna olan inançlarını buradaki katılımcılarla paylaşarak, bu sistem çerçevesinde Yeşilay'ın kazanımlarını aktardıklarını dile getirdi.



Yeşilay'ın yaklaşık 3 yıldır BM bünyesinde düzenlenen programlara katıldığını ve çeşitli oturumlar düzenlediğini ifade eden Işık, "Yeşilay bölgesel olarak lider konumunda ancak dünyada da 5 bağımlılık alanında (alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji) çalışan tek sivil toplum kuruluşuyuz." diye konuştu.



Sultan Işık, Yeşilay'a daha çok sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Bağımlılık hiçbir zaman ötekinin problemi değil. Çocuklarımız, herhangi bir aile ferdimiz, merakla ya da farklı bir nedenle madde bağımlısı olabilir. Bu nedenle 'beni ilgilendirmiyor' deme lüksümüz yok. Hepimizin aynı hassasiyetle bu konuya yaklaşmasını ve çözümün bir parçası olmasını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeşilay her yıl 10 milyon öğrenciye ulaşıyor"



Yeşilay'ın bu yıl 62. oturuma 4 yan etkinlikle katıldığını belirten Işık, kadınlar arasında bağımlılık ve inanç temelli yaklaşımın terapide nasıl kullanılabileceğine ilişkin sunumlar yaptıklarını kaydetti.

Işık, Yeşilay'ın Türkiye'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi adlı Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen bir çalışmasının olduğunu anımsatarak, bu eğitim programıyla yıllık 10 milyon öğrenci, yaklaşık 2 milyon yetişkine ulaştıklarını, burada belirlenen önleme standartlarının uluslararası alanda nasıl yaygınlaştırılabileceğine ilişkin de yarın bir sunum yapacaklarını söyledi.

- "Türkiye rol modeli"



UNODC Uyuşturucuyu Önleme ve Sağlık Birimi Başkanı Gilberto Gerra da madde bağımlılığını önleme alanında çocuk-ebeveyn ilişkisinin ciddi bir önem arz ettiğine dikkati çekerek, geçmişte çocukların akraba bağları güçlü ve daha geniş aileler içinde büyüdüğünü, bu durumun özellikle çocuğun bireysel gelişiminde belirleyici bir rol oynadığını anlattı.



Anne-baba başta olmak üzere aile bireyleriyle iyi ilişkiler içinde olan bir çocuğun daha güçlü bir karaktere sahip olduğuna değinen Gerra, bu koşullarda büyümüş bir çocuğun kendisini olumsuz etkileyecek dış etkenlere karşı daha dirençli olacağının altını çizdi.

Yeşilay'ın çalışmalarından övgüyle bahseden Gerra, "Türkiye, bağımlılık alanında yürüttüğü çalışmalarla bölgede rol modeli konumunda." görüşünü paylaştı.

Yeşilay, BM Viyana Ofisi'ndeki etkinlikleri kapsamında, dünyanın birçok ülkesinden karikatüristlerin uyuşturucuyla mücadele temalı eserlerini de sergiledi.

Etkinliğe, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gül, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı.