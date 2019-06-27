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Yeşil sahaların kadın yıldızları Bağcılar’da yetişiyor

A Milli Kadın Futbol Takımı eski kalecisi Duygu Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda yetenekli kız çocuklardan yeşil sahaların kadın yıldızlarını yetiştiriyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:20
Yeşil sahaların kadın yıldızları Bağcılar’da yetişiyor

A Milli Kadın Futbol Takımı eski kalecisi Duygu Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda yetenekli kız çocuklardan yeşil sahaların kadın yıldızlarını yetiştiriyor. Kızların futbola ilgisinin çok yüksek olduğunu belirten Yılmaz, “ Futbolda kadınların ilerlemesi ve iyi yerlere gelmesi için katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Erkeklerden daha iyi futbol oynayan kızlar var. Buradan milli takımda oynayacak kızlar çıkacağına inanıyorum” dedi.


Sağlıklı, güçlü ve başarılı bir nesil için Bağcılar Belediyesi tarafından 16 yıl önce başlatılan Yaz Spor Okulları, aynı heyecanla devam ediyor. Proje kapsamında yaz tatili boyunca 29 tesiste 112 eğitmen 29 bin 270 öğrenciye voleybol, basketbol ve futbol branşlarında kaliteli eğitim veriyor.


Her biri dalında uzman olan eğitmen kadrosunda en çok dikkat çeken isim ise A Milli Kadın Futbol Takımı’nın eski kalecisi Duygu Yılmaz. Milli formayı 40 kez giyen ve oynadığı takımlarda çok sayıda şampiyonluklar gören Yılmaz’ın yeni hedefi kendi gibi milli takımda oynayacak kadın futbolcular yetiştirmek.


Antrenmanlarda çocuklarla yakından ilgilenen Yılmaz, top kontrolünden pas vermeye, taç atışından şut çekmeye kadar çok sayıda konuyu onlara anlatarak uygulama yapıyor. Öğrencilere adeta bir arkadaş gibi davranan Yılmaz, kızlara takım olmayı, omuz omuza hareket etmeyi ve rakiplere karşı mücadele etmeyi de öğretiyor.


Mahalle aralarında top oynayarak büyüdüm


Futbola olan merakının mahallede sokak aralarında top peşinde koşarak başladığını söyleyen Yılmaz, “Mahalle aralarında top oynayarak büyüdüm. Babam da amatör futbolcuydu. Bu futbolu tercih etmem de etkili oldu. Gazi Üniversitesi’nde bir kadın takımı olduğunu öğrendim. Kayıt yaptırıp orada oynamaya başladım. Forvet oyuncusuydum antrenmanda kaleye geçtim ve hocam benim kaleci olmamı uygun gördü. Ve o günden sonra kaleci olarak spora devam ettim. Turnuvalarda milli takım ve federasyon hocaları izlemeye geliyordu. Beğendiler ve milli takım kadrosuna girdim. Bugüne kadar 40 kez milli formayı giydim” dedi.


Bağcılar’da kız çocuklarının futbola olan ilgisinden dolayı memnun olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Şu anda belediyemizin düzenlediği yaz okullarında kızlarımıza ve erkeklerimize futbolu sevdirmeye çalışıyoruz. Yetenekleri keşfederken eksiklikleri de tamamlamaya çalışıyoruz. Futbolda kadınların ilerlemesi ve iyi yerlere gelmesi için katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Erkeklerden daha iyi futbol oynayan kızlar var. Buradan milli takımda oynayacak kızlar çıkacağına inanıyorum. Spora verdiği desteklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:20
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