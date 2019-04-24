Yeşil sahada bayramlarını kutladılar

Afganlı öğrenciler, yeşil sahada 23 Nisan Dünya Çocuklarının bayramını kutladı. Affan konuklarımızın kalbine dokunan gençlik liderleri onlara unutulmaz anlar yaşattı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 7 aydır sürdürmüş olduğu ‘Gençlik ve Spor Akademisi’ projesi kapsamında Afganistanlı öğrencilerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Futbol eğitiminin yanı sıra Değerler Eğitimi , Kitap Okuma Halkaları ve Kodlama eğitimleri yapan Afganlı minik yürekler,gençlik liderleri Yaser Taşkesenlioglu ve Ahmet Efe çocukların kalbinde adeta taht kurdular. Gençlik Liderleri Taşkesenlioğlu ile Efe de Afganlı öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sürpriz yaptı. Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Dünya Çocukları Bayramı’nda Afganlı öğrencilerle yeşil sahada bayram kutlaması yapan Afgan öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı.

23 Nisan önemini bu gün çocukları mutlu etmekten ibaret olmadığını, onları hayata hazırlamaktan geçtiğini belirten proje Koordinatörü Yaser Taşkesenlioğlu, sağlam bir gelecek kurmak için çocukları sağlam temeller üzerine yetiştirmek gerektiğini belirtti.

AFGANLI ÖĞRENCİLERİN KALBİNE DOKUNDULAR

Projenin hem ilimizde farklı mahallelerde yaşayan gençlerle hem de Afgan gençlerle devam ettiğini ifade edenTaşkesenlioğlu bir genci değiştirmek istiyorsakönce kalplerinde yer edinip sonra davranışları ve kişiliklerine katkı sağlayabileceklerini ve bu doğrultuda tüm güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Futbolun kitleleri peşine koşturan bir branş olduğundan dolayı gençlere ulaşmada en güzel araçlardan biri olduğunu söyleyen Taşkesenlioğlu,gençlerimizden aralarında yetenekli olanları ise futbol anlamında geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Çocuklarla antrenmandan sonra değerler eğitimi işleyen gençlik liderleri birlik ve beraberlik konusunu işleyip ümmet bilinci hakkında hasbihal ettiler .Toplumu değiştirmenin öncelikle her bireyin kendisini değiştirmesiyle başladığını belirten Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, “Çocuklarımızdan 7 aylık süreçte kendi değişiklikleri hakkın yorumları duymak bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, gençlik liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ve Ahmet Efe’yi böylesi anlamlı bir etkinlikten dolayı kutladı.