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‘Yeşil Rota’ BAKKA ile çiziliyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının(BAKKA) tarafından tren turizmi projesi kapsamında hazırlanan, ‘Kömüre Giden Demiryolu’ çalışmasının uygulaması faaliyete geçiriliyor.

05 Mart 2019 Salı 12:56
‘Yeşil Rota’ BAKKA ile çiziliyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının(BAKKA) tarafından tren turizmi projesi kapsamında hazırlanan, ‘Kömüre Giden Demiryolu’ çalışmasının uygulaması faaliyete geçiriliyor.


Yeşil Rota olarak adlandırılan konsept çalışmasının içerik ve sosyal medya ayağındaki çalışmaları da hızla devam ediyor. Sonbaharda lansmanı planlanan bu çalışma için Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve ajans uzmanları şair, yazar, gazeteci, araştırmacı, Tiyatro Oyuncusu Sunay Akın ile görüşme gerçekleştirdi.


Acar, projede amaçlarının neler olduğunu, hedef kitlenin kim olduğunu, bölgenin doğa ve kültürel güzelliklerinin tren turizmi ile bütünleştirip, kamuoyunda farkındalık oluşturabileceklerine dair görüşlerini Sunay Akın ile paylaştı.


Yeşil Rota için hazırlanan tanıtım materyalleri ve konsept projeyi inceleyen Akın, projeden çok etkilendiğini ve heyecanlandığını belirtti. Akın, bölgedeki kültürel güzellikler ve şairlerden bahsederek artık büyük şehirlerdeki insanların Batı Karadeniz gibi doğal mirasa sahip olan bölgelere kaçmak istediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:56
  1. doğa
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