Yeşil reçeteli ilaç satan şahsı tutuklandı Karabük’te, yeşil reçete ile satılan ilaçları uyuşturucu bağımlılarına sattığı iddia edilen M.

Karabük’te, yeşil reçete ile satılan ilaçları uyuşturucu bağımlılarına sattığı iddia edilen M.A. isimli şahış çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçete ile satılan ilaçları uyuşturucubağımlılarına satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Narkotik timlerince yapılan çalışmalarda yakalanan A.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 9 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi. A.A., hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılıp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. A.A’nın ifadesi doğrultusunda hapları M.A. isimli şahıstan aldığını tespit edem ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. M.A.’nın evinde ve aracında yapılan aramalarda 84 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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