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Yeşil reçeteli ilaç satan 2 kişi tutuklandı

Karaman’da yeşil reçete ile satılan ilaçların ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:44
Yeşil reçeteli ilaç satan 2 kişi tutuklandı

Karaman’da yeşil reçete ile satılan ilaçların ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin, yeşil reçete ile satılan ilaçların ticaretini yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında M.S. ve M.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslardan 560 adet yeşil reçete ile satılan ilaç ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:44
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