Yeşil; “Omuz omuza verip, en iyisini yapacağız”

Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) yeni seçilen Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Yönetim Kurulu üyeleriyle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi’nde çalışan madencilere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Koçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Yönetimi, GMİS’e bağlı Armutçuk, Üzülmez, Kozlu, Amasra ve Merkez Servisleri Şubelerinin şube başkan ve yöneticileri katıldı.

Maden işçilerine tek tek teşekkür eden GMİS Heyeti, Gelik İşletmesi’nde bulunan tüm harici servisleri, nezaretçileri ve Gelik İşletme Müdürü Cüneyt Yamudi’yi ziyaret etti.

Maden işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, şunları söyledi;

“11’inci Olağan Genel Kurulumuzu, Sendikamıza, madenciye yakışır bir şekilde demokratik olgunlukla bitirdik. Bildiğiniz gibi tabandan güvenoyu alan, maden işçisinin destek verdiği arkadaşlarımızla beraber bir yönetim oluşturduk. Yönetim Kurulu arkadaşlarımız; sizlerin de seçtiği Genel Başkan Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcımız İsa Mutlu, Genel Sekreterimiz Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreterimiz Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterimiz olarak Tayfun Demir. Gördüğünüz gibi tecrübeli, yetenekli, birbirinden değerli yöneticilerimiz ile birlikte bu yola baş koyduk. Sizlerin de desteğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yok. Bizler birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz, alt edemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yok. Siz aşağıdan ses verin, biz yukarıdan bağıralım. Zorlu bir dönemde göreve geldik. 3 Nisan’dan itibaren Toplu İş Sözleşme görüşmelerimize devam edeceğiz. MTA ve özel sektörde de toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdüreceğiz. Sürecimiz zor. Birlik ve beraberlik içinde, Başkanlarımız ile beraber, yönetimimiz ile beraber, şubelerimizle beraber, bu zor yolda bu işi başaracağız. Seçimlerimizi bitirdik. Sendika hepimizin sendikası. Birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu bozmayalım. Seçim sürecinde bazı kırgınlıklar, dargınlıklar olur. Sürçü-lisan ettiysek affola. Artık kurumumuz için, Zonguldak’ımız için, Sendikamız için, birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Bu birlik ve beraberliği gösterdiniz, bundan sonraki süreçte de hep beraber omuz omuza elimizden gelen ne varsa en iyisini yapacağız. Hayırlı işler diliyorum”.