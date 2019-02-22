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‘Yeşil Okullar’ projesi Giresun’da tanıtıldı

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde yürütülen “Geri Dönüşüm Ekonomisi için Yeşil Okullar” konulu proje uygulamasının Giresun’daki ilk aşaması başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 13:56
‘Yeşil Okullar’ projesi Giresun’da tanıtıldı

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde yürütülen “Geri Dönüşüm Ekonomisi için Yeşil Okullar” konulu proje uygulamasının Giresun’daki ilk aşaması başladı.


Giresun’un Espiye ilçesinde projenin tanıtımının yapıldığı açılış etkinliğine Kaymakam Dede Musa Baştürk, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileriyle, ilçede bulunan daire amirleri, vatandaşlar ile proje ortağı Portekiz Condomar Belediyesi’nden Jaao Constancio ve Ana Torres de katıldı.


Çalıştay etkinlikleri ile başlayan ve 12 ay sürecek olan projenin tanıtım sunumunu Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram yaptı. Bayram, Türkiye’de 23 projenin hibe almaya hak kazandığını ve Giresun’dan ise hibe alan sadece Espiye Belediyesi olduğunu ifade etti. Bayram projeye ilişkin yaptığı konuşmada, “Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yerel düzeydeki idari kapasiteyi arttırmak. Evlerde atıkların nasıl azaltılacağı konusunda eğitimler vermek. Daha yüksek düzeyde bir çevre koruma için AB müktesebat çevre doğrultusunda, çevre dostu beceri ve davranışları aşılamak. Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yerel düzeydeki idari kapasiteyi arttırmaktır. Türkiye ve AB üyesi ülkelerin yerel yönetimleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı için sürdürülebilir yapılar oluşturmaktır. 2023 yılı sonuna kadar ülke genelinde entegre katı atık bertaraf tesislerinin kurulması ve belediye atıklarının yüzde 100’ünün bu tesislerde bertaraf edilmesi. Çocukların ve ailelerinin atık yönetimi ve atıkların sınıflandırılmasının önemi konusunda farkındalıklarını artırmak. Evlerde atıklar nasıl azaltılır eğitmek. Atık Yönetimi ve Atıkların Sınıflandırılmasının önemi konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla açılış ve çalıştay etkinliği gerçekleştirilmektedir” dedi.


“Proje kapsamında, her okulda en az bir ‘Yeşil Bayrak Bilgi Masası’ (YBBM) ile okul başına en az 10 öğrenciden oluşan bir Atık Ayrıştırma Kulübü (AAK) kurulacak” diyen Bayram, “Projenin 4. ve 7. ayları boyunca, çevrimiçi yayınlanan eğitim programının da desteği ile Atık Ayrıştırma Kulübünün her biri kendi okullarında en az 150 öğrenciye yönelik akran eğitimi ve bilgilendirme faaliyetlerini yürüteceklerdir. Akran eğitim programının izlenmesi ise, projenin 8. ve 12. ayları arasında, her okulda en az 150, 10 okul bin 500 öğrenciye yönelik, yeşil bayrak bilgi masası ve atık ayrıştırma kulübü yoluyla yürütülecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:56
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