Yeşil okuldan yeşile katkı

Ali Dağı’nın eteklerinde ve yeşillikler içerisinde bir eğitim yuvası olan Erciyes Koleji, daha yeşil bir okul kampüsü için çalışmalarını sürdürüyor. Erciyes Koleji öğrencileri Orman Haftası’nda okul kampüsü içerisine fidan diktiler.

Erciyes Koleji, ağaca ve yeşile önem veren nesiller yetişmesi için Orman Haftası’nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Erciyes Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen fidan dikimine Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TEMA Kayseri il Temsilcisi Abdülkadir Dağlı da katıldı.

TEMA Kayseri il temsilcisi Abdülkadir Dağlı ayrıca, Erciyes Koleji Anadolu Lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencilerine TEMA, ağaç dikimi ve yeşilin önemi hakkında bilgiler vererek öğrencilere birer meşe palamudu armağan etti.