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Yemek Tarifleri Yeşil mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Yeşil mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır?

İftar için 'Ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; güzel bir önerimiz var. Biraz bulgur biraz da yeşil mercimeğiniz varsa damakları şenlendirecek bir pilav hazırlayabilirsiniz. Peki, yeşil mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 18:54:00 -
Yeşil mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Yeşil mercimek son derece faydalı bakliyatlardandır. Çocukların beslenmesinde yeşil mercimeğe yer vermek son derece önemli. Tüm aileniz için mercimekli bulgur pilavı hazırlayarak damakları şenlendirebilirsiniz.

Yeşil mercimekli bulgur pilavı tarifi

Malzemeler:

  • 2 çay bardağı bulgur
  • 1,5 çay bardağı yeşil mercimek
  • Sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Su

Yeşil mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Öncelikle yeşil mercimeği haşlayın. Haşlanan suyu süzün.

Soğanı doğrayın ve az yağda kavurun.

Yıkayıp süzdüğünüz bulguru ekleyip kavurmayı sürdürün.

Yeşil mercimeği de ekleyip kavurmayı sürdürün.

4 çay bardağı sıcak su ve tuz ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Pilavı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pişen pilavın üzerine kağıt havlu örtün ve 15-20 dakika demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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