Yeşil Mahalle, Nazilli Belediyesi ile büyüyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeşil Mahalle 658 Sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeşil Mahalle 658 Sokakta Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Alıcık, “Nazillimizin değişen ve gelişen yüzü Yeşil Mahalle’de yeni yol açma, bakım ve onarım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Atatürk Bulvarı’ndan 1897 sokağa kadar olan kısımda yol genişletme çalışmamızı gerçekleştirdik. 230 metre uzunluk ve 10 metre genişlikteki yaklaşık 2 bin 300 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarımız tamamlandı. Bunun yanı sıra 777 Sokakta 9 metre genişlik ve 100 metre uzunluktaki toplam 900 metrekare alanda ve 628/1 Sokakta 90 metre uzunluk ve 8 metre genişlikteki bölümde parke taşı döşeme çalışmalarımız tamamlandı. 658 Sokaktaki yol çalışmalarımız ile birlikte Yeşil Mahallemizde toplam 12 bin metrekarelik alanda taş döşeme çalışması yapıyoruz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen yol çalışmaları ile Yeşil Mahalle’nin çehresinin değiştiğine dikkat çeken Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak merkezden kırsala her alanda yatırımlarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de üretken belediyecilik anlayışıyla ilçemizin eksiklerinin giderilmesi noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.