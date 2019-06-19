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Yeşil; “Madencilikte birinci önceliğimiz işçi sağlığı ve işçi güvenliğidir”

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK)iş başı yapan ilk 1000 yani madencinin intibak kursları bağlı oldukları Müessese Müdürlüklerinde devam ediyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:29
Yeşil; “Madencilikte birinci önceliğimiz işçi sağlığı ve işçi güvenliğidir”

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK)iş başı yapan ilk 1000 yani madencinin intibak kursları bağlı oldukları Müessese Müdürlüklerinde devam ediyor.


Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yönetim Kurulu TTK Kozlu Müessesesi ve Üzülmez Müessesesinde kurs gören yeni madencilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


GMİS heyeti ilk ziyaretini TTK Kozlu Müessesesine yaptı. Önce Müessese Müdürünü makamında ziyaret eden GMİS heyeti daha sonra müessese dershanesinde kurs gören madencileri ziyaret ettiler. GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, yeni madencilere GMİS Yönetim Kurulunu tanıtarak “GMİS camiasına hoşgeldiniz” dedi.


Genç madencilere konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, hayırlı olsun dileklerinin ardından şunları söyledi; “Sizler iş başı yaptığınızda ben yurt dışında Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) toplantısındaydım. Burada bulunan Genel Merkez Yöneticilerimiz ve Şube Yöneticilerimiz sizlerle ilgilendiler, sizlere gerekli bilgileri aktardılar. Beni de bilgilendirdiler.


Madencilik zor bir meslektir. Bu bölgemizde 170 yıllık bir madencilik geçmişimiz var. Atalarımız, dedelerimiz hep madencilik yaptılar. Bu yüzden madenciliği biliyoruz.Şimdi bizler bu mesleği devam ettiriyoruz. Madencilikte birinci önceliğimiz işçi sağlığı ve işçi güvenliğidir. Sizlerin öncelikle dikkat edeceğiniz en önemli husus budur.


Size bu kursta anlatılanları çok ciddiye alarak dinleyin ve hafızanıza kazıyın. Bizim yeraltındaki en büyük değerimiz insan. Yani öncelikle insan sağlığı gelir. Genel Maden İşçileri sendikası olarak bizler büyük bir camiayız. Sizlerde bu camiaya yeni katıldınız. Sendikamıza üye oldunuz. Sendikamıza üye olduğunuz andan itibaren tüm sendikal haklardan yararlanmış oluyorsunuz. İş yerleriniz deki en ufak sıkıntıyı, kafanıza takılan, aklınıza yatmayan sorunlarınızı amirlerinize, sendikacı arkadaşlara, bizlere bildirin. Bizler birlik içinde dayanışma içinde olduğumuz için güçlüyüz. Bu gücümüzü de kol kola, omuz omuza verdik öyle elde ettik. Tarihimizi, geçmişimizi biliyorsunuz. Sizler sendikamızı daima takip edin. İnternet Web sayfamız var. Gazetemiz var. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Sendikanız ile işiniz ile ilgili en doğru bilgileri ancak bizlerden alabilirsiniz. Sendika şubelerinizi muhakkak ziyaret edin. En ufak şeyde bile bilgi alın. En büyük cehalet bilgisizliktir. Ben tekrar hepinize başarılar diliyorum.”


Yeni Madencilere hayırlı olsun ziyaretinin ikincisi TTK Üzülmez Müessesesine yapıldı. Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu’nu ziyaret eden GMİS heyeti daha sonra Üzülmez Müessese Dershanelerinde kurs gören yeni madencileri ziyaret ettiler.


GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir’in yeni madencilere GMİS Genel Merkez Yönetimini tanıtmasının ardından Genel Başkan Hakan Yeşil sendika hakkında ve çalışma hayatı konularında bilgiler verdi. Genç madencilere çeşitli uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu.


GMİS heyetinin ziyaretlerinde GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, ziyaret edilen müesseselerdeki GMİS Şube Yöneticileri katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:29
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