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Yeşil Kundura iflas mı etti?

Yeşil Kundura iflasın eşiğine geldi. Türkiye’nin en eski ayakkabı firması Yeşil Kundura konkordato başvurusunda bulundu. Şirket hakkında dün karar veren mahkeme, Yeşil Kundura’yı hacizlere karşı güvenceye aldı. Ayakkabı firmasının çalışmalarını denetlemek için iki kişilik konkordato heyeti atandı.

18 Eylül 2018 Salı 09:50
Yeşil Kundura iflas mı etti?

Yeşil Kundura iflasın eşiğine geldi. Türkiye’nin en eski ayakkabı firması Yeşil Kundura konkordato başvurusunda bulundu. Şirket hakkında dün karar veren mahkeme, Yeşil Kundura’yı hacizlere karşı güvenceye aldı. Ayakkabı firmasının çalışmalarını denetlemek için iki kişilik konkordato heyeti atandı.

HOTİÇ Ayakkabı’nın bu ayın başında yaptığı konkordato başvurusu sonrası ayakkabı sektörünün bir diğer önemli oyuncusu Yeşil Kundura Sanayi AŞ de, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Dev şirketten flaş karar: Yeşil Kundura konkordato istedi.

Konkordato nedir? Konkordato ne işe yarar? Konkordato ilan etmek ne demek

YEŞİL KUNDURA'YA HACİZ YAPILAMAYACAK

13 Eylül günü İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirketin talebi dün karara bağlandı. Mahkeme, şirkete yönelik yeni haciz yapılmasını yasakladı. Şirkete üç ay geçici mühlet veren mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi ve onayı için de iki kişilik konkordato komiseri atadı.

Ayakkabı sektöründe 1948 yılından bu yana sektörde bir çok ilke imza attıklarını aktaran Kızanlıklı, Konkordato süreci ile mevcut borçlarımızın vadelerini uzatarak işimize odaklanmayı, bu sayede ileriye dönük çalışmalarımızı müşteri, tedarikçi ve bayilerimizin nezdinde -bugüne dek yaratmış olduğumuz güven çerçevesinde- sürdürebilmeyi hedefliyoruz” dedi. Kızanlıklı, sahip oldukları varlıkların da borçları ödemeye yeter seviyede olduğunu kaydetti.

TEMELİ 1948'DE ATILDI

Türkiye genelinde 13 franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura’nın temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atılmıştı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:50
  1. İstanbul
  2. Yeşil Kundura
  3. yeşil kundura konkordato

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