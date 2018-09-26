Yeşil Kundura'dan sonra Eminiş Ambalaj'a da konkordato verildi! Konkordato nedir? Konkordato ne işe yarıyor?

Türkiye’nin en eski ayakkabı firması Yeşil Kundura'dan sonra şimdi de Eminiş Ambalaj konkordato başvurusunda bulundu. Yeşil Kundura'nın Konkordato başvurusunu kabul etmişti. Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi, ekonomik koşulların finansal dengesine olumsuz etkisi, döviz kuru ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle Eminiş Ambalaj'ın yaptığı konkordato talebine olumlu cevap vererek, üç ay süre ile şirket hakkındaki tüm takip işlemlerinin durdurulmasına karar verdi. Peki mahkeme hem Yeşil Kundura'ya hem de Eminiş Ambalaj'a verdiği konkordato neyi ifade ediyor? Konkordato nedir? Konkordato ne işe yarıyor?

Hukuk teriminde konkordato; bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmaya denir. Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistemdir. Konkordato müessesesi borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessesedir. Bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır. Konkordato müessesesi 2004 sayılı İ.İ.K.’nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir. Finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar. Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.

1-Adi Konkordato

2- İflastan Sonra Konkordato

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO NEDİR?

Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir. Konkordato tasfiye memuru icra mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.