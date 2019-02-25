Yeşil Körfez personeline yüzde 40 zam

Yalova’nın içme suyunun arıtma ve dağıtım işimi gerçekleştiren Yeşil Körfez Su Birliği (YKSB) ile Türkiye Enerji ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Bursa Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile personel maaşlarına yüzde 40 zam yapıldı.

YKSB personellerinin 2019 yılı maaşlarını belirleyecek olan toplu iş sözleşmesi TESİŞ Bursa Bölge Müdürlüğü ve YKSB arasında imzalandı. İmza törenine YKSB Başkanı Ömer Nergiz, TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil, TES-İŞ Bursa Şube Başkanı Ali İhsan Ensarioğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ve YKSB işçileri katıldılar. Burada söz alan YKSB Başkanı Ömer Nergiz, “İşçilerimizin ekonomik durumlarının ve şartlarının iyi olması için elimizden gelen gayreti her zaman gösterdik. Bu senede yine tüm imkanlarımızı zorlayarak onlara güzel bir zam yapıyoruz. Ben burasını profesyonel yönetilen ve parmakla gösterilen bir kurum haline getireceğimizi söylemiştim. Bunu başarmış olmanın gururunu yaşıyorum. Elbette bunu üye belediyelerimiz ve meclis üyelerimizin desteği ile sağlıyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler olacak” dedi.

TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil ise, “Her iki tarafın da memnun ve mutlu olduğu bir toplu iş sözleşmesini yapıyoruz. Buna vesile olan birlik başkanı ve belediye başkanlarına, şahsım ve TES-İŞ sendikasına üye çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Diğer sözleşmelerin de burada ki başkanlarımızın işçiye bakış açısı ile aynı seviyede gerçekleşmesini diliyorum. Bu kurumun diğer kurumlara da örnek olmasını bekliyorum” diye konuştu.

Birliğin en büyük ortağı durumundaki Yalova Belediye’sinin başkanı Vefa Salman da sözleşme ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Salman konuşmasında, “Yalova çeşmesinden akan suyu içebilme lüksüne sahip bir il. Dolayısıyla bunda en büyük emek de YKSB personelinindir. Bugün bu emeğinizin karşılığını aldığınızı görmekten çok mutluyum” dedi.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da işçilere hitap etti. Kurt, “Çok hayırlı bir işe imza atıyoruz. Geldiğimiz bu gün itibarı ile YKSB’nin durumunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunda Ömer Nergiz ve sizlerin büyük katkısı var. O nedenle emeğin karşılığının çalışanlara ödenmesi gerektiğini düşünen bir belediye başkanıyım. Siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Herkese hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Ardından personel maaşlarına %40’lık bir zammı içeren sözleşmeye YKSB Başkanı Ömer Nergiz, TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil ve TES-İŞ Bursa Şube Başkanı Ali İhsan Ensarioğlu imza koydular. Buna göre YKSB’de en düşük personel maaşı 5 bin TL’ye yükseldi.