Yeşil dönüşüm ormanları projesinin yeni durağı Balıkesir

Limak Enerji, fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtların doğaya yeniden kazandırılması amacıyla başlattığı “yeşil dönüşüm ormanları” projesinin ikinci etabını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalayan şirket, bin fidanlık orman oluşturarak, şehrin yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlayacak.

Limak Enerji, tüketilen kağıt miktarını dengelemek için her yıl bin fidan dikmeyi hedefleyen projesi ile yılda 50 ton kağıdın doğaya geri dönmesini sağlıyor. 4 yıl sonunda 4 bin ağaç dikilerek şirketin tasarruf ettiği kağıt miktarı 200 tona ulaşacak. Gerçekleştirilen fidan dikim çalışmaları ile 19 bin kilogram atığın doğaya karışması engellenecek, 5 milyon litre su tasarrufu yapılacak ve 272 ton CO2 salınımının önüne geçilecek. Balıkesir’de gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği basın mensuplarının ve bölge halkının katılımına açık olacak.

"Ülkemize yarar sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi şirket politikamız haline getirdik"

Projenin ilk yılında Çanakkale’ye bin fidan diktiklerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Ülkemize yarar sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi şirket politikamız haline getirdik. Doğaya karşı olan sorumluluklarımızı unutmadan, kağıt ayak izimizi azaltmak adına bir yandan tüketimi düşürmeyi amaçlarken; diğer yandan da doğadan aldıklarımızı doğaya geri kazandırmayı unutmuyoruz. Yeşil dönüşüm ormanları projemiz ile hizmet verdiğimiz her şehri daha da yeşil hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Projemizin ikinci etabını Balıkesir’de hayata geçireceğiz. Projemiz Bursa ve Yalova illerinde de önümüzdeki 2 yıl içerisinde, her yıl bin fidan dikilecek şekilde devam edecek. Projemizin sonunda 5 milyon kişiye hizmet verdiğimiz 4 ilde 4 şehir ormanı oluşturacağız. Kurumsal sürdürülebilirlik politikamız ekonomik kalkınmanın yanı sıra ekolojik yıkım ve gelecek nesillerin çevre koşullarının tehdit altında olması gibi birbiriyle bağlantılı olan problemlere çözüm üretmeye odaklı. Kurum içi kağıt tüketimini minimize etmek amacıyla yeşil ofis uygulamasına geçerek gerekli olmadıkça kağıt kullanımını da ortadan kaldırdık. Projemiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesinde de amaçlanan atık miktarını azaltmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak hedefine katkı sağlayacak” dedi.

Kağıt üretim maliyetinin büyük bir kısmını enerjinin oluşturduğunu söyleyen Aytac, projenin ormanlar bakımından dünyanın zengin ülkeleri arasında sayılan ülkemizin doğal güzelliklerini korumasına da katkı sağlayacağını söyledi.

Elektronik fatura ile 11 ton kağıt israfının önüne geçildi

Proje ile sürdürülebilir gelecek için büyük bir adım atan Limak Enerji, her yıl kağıt fatura kullanımı sebebi ile yüzlerce ağacın kesildiğine dikkat çekerek, müşterilerini e-arşiv faturaya geçmeleri için de özendiriyor. Bugüne kadar 760 bin müşterisinin elektronik faturaya geçmesini sağlayarak yılda 10,6 ton kağıt israfına engel olan Limak Enerji, proje başlangıcından bugüne elektronik fatura kullanımını tüm müşteri portföyü içerisinde yüzde 25 seviyesine ulaştırmış durumda. Limak Enerji, elektronik faturaya geçmek isteyen aboneleri için online.limakuludag.com.tr adresinden, Müşteri İşlem Merkezlerinden (MİM) ve 444 6 646 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden destek veriyor.