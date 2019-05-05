0553 313 94 23

"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır

Adana’da baharın gelmesiyle sarmaşıkların yeniden minaresini sardığı ve avlusundaki çeşit çeşit çiçeklerin yeniden açtığı Köprüköy Camii, Ramazan ayına doğru eski ihtişamına yeniden kavuştu.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
"Yeşil Cami" Ramazan’a hazır

Adana’da baharın gelmesiyle sarmaşıkların yeniden minaresini sardığı ve avlusundaki çeşit çeşit çiçeklerin yeniden açtığı Köprüköy Camii, Ramazan ayına doğru eski ihtişamına yeniden kavuştu. Yıllardır ‘Yeşil Cami’ adıyla da bilinen caminin cemaati, burada ibadet etmenin kendilerine ayrı bir huzur verdiğini söyledi.


Merkez Yüreğir ilçesindeki Köprüköy Mahallesi’nde Bosnalı Salih Efendi tarafından 1930 yılında yaptırılan, 1965 yılında ise yıkılıp yeniden inşa edilen Köprüköy Camii, yıllar önce cami cemaati tarafından kurulan Köprüköy Camii Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından sarmaşık ve çiçeklerle donatıldı.


Bünyesinde ‘Sakal-ı Şerif’ de bulunduran ve görsel güzelliği nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Köprüköy Camii’nde baharın gelmesiyle birlikte çiçekler açtı, minaresi yeniden sarmaşıkla kaplandı. Cami cemaati, avlusunda açan begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne, gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türüyle adeta botanik bahçesine dönüşen camide huzur bulduklarını ifade etti.


Yeşil Cami’nin tarihi hakkında bilgi aktaran Cumali Liba, “Yerli ve yabancı turistler daha önce böyle bir cami görmediklerini söylüyorlar. Yemyeşil sarmaşıkları, muhteşem bahçeye sahip başka bir cami olduğunu düşünmüyorum. Camimiz insanlara ayrı bir huzur veriyor. Sadece bu Ramazan’a değil her Ramazan’a hazır” diye konuştu.


Köprüköy Mahallesi’ndeki Yeşil Cami’de namaz kılabilmek için her vakitte bin 500 kilometre yol yürüdüğünü ifade eden cami cemaatinden Yunus Ülker, “Güzel bir bahçesi var. Çok güzel bir yer burası. İnsanlar burada huzur buluyor. Zaten şairin de dediği gibi bir yerde huzur varsa, orada din güzeldir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor hayatta kalma maçlarını kazanamadı
    1. Bursaspor hayatta kalma maçlarını..
    2. Bir proje daha istemezükçülerin..
    3. Diş çıkaran bebek kusar mı?
    4. Cep telefonu çekmeyen köyün çilesi
    5. Suda kaybolan kepçe operatörünün..
    6. Ordu'da yangın
    7. HAGİAD Başkanlığı’na Erkan Seçildi
    8. Güliz Korkmaz’dan "Bağ" sergisi
    9. Hakkari'de şehit askerler için tören
    10. Turizmde “4 Mevsim Gaziantep” zamanı
    11. (Özel) 31 yıldır kesintisiz oruç..
    12. İhlas Vakfı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci..
    13. Sesi Görenler Futbol Ligi 4. hafta
    14. Karşıyaka Çarşısı için söz esnafta
    15. Aşiret düğününde damada 200 bin lira,..
    16. Konya’da kaçak kazı operasyonu: 5..
    17. "Engel Olma Destek Ol" defilesi
    18. İlahiyatçı yazar Osman Ünlü: “Ramazan..
    19. Kuzey Kore lideri Kim füze denemesini..
    20. İşgalci İsrail saldırılarında 2..
    21. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne..
    22. EİB ihracatta düşüşe ’dur’ dedi
    23. AK Partili isimden bomba açıklama:..
    24. Telefona "oğlum" diye kaydettirip 92..
    25. 5 terörist daha öldürüldü!
    26. Akar'dan "Ege ve Doğu Akdeniz"..
    27. Bolluk, bereket ve paylaşım dolu..
    28. Belediye otobüsü ilk ve ortaokul..
    29. AK Parti’i kadınlardan Aliağa’da 300..
    30. Düzce’de duvarlar estetikle buluşuyor
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi