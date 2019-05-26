Kavurucu sıcakların yaşandığı Adana’da, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesindeki çok sayıda çiçekle “Yeşil Cami” olarak bilinen Köprüköy Camii, ramazan ayı dolayısıyla en yoğun günlerini yaşıyor. Merkez Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi’nde, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 89 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camii, ramazanda da ilgi görüyor.

Baharın gelmesiyle yeşile bürünen, yaz aylarında da bu özelliğini koruyan cami, bahçesindeki ağaçların oluşturduğu gölgelik alanlarıyla kentte 40 dereceyi bulan sıcaklarda cemaatin namaz saatleri dışında da vakit geçirdiği yerler arasında yer alıyor.

Bahçesine 1960’lı yıllarda dikilen sarmaşıkların cami duvarlarını ve minareyi kaplaması dolayısıyla halk arasında “Yeşil Cami” olarak da bilinen Köprüköy Camii, cemaate ve ziyaretçilerine botanik bahçesinde gezdikleri hissi uyandırıyor.