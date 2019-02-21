‘Yeşil Bayrak’ ödülü için geri dönüşüm ürünlerinden sergi açtılar

Uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen ‘Yeşil Bayrak’ ödülünü almayı hedefleyen Isparta Gazi İlkokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları ürünleri sergiliyor .

2018-2019 eğitim öğretim yılında Modernevler Mahallesi’nde faaliyete başlayan Gazi İlkokulu, uluslararası çevreci okul olma yolunda ilerliyor. Çevre duyarlılığı kapsamında birçok ilki başaran öğrenciler şimdi de geri dönüşüm ürünleri sergisi açtı. Isparta Gazi İlkokulunda dün açılan sergiye öğrenci velileri de yoğun katılım gösterdi.

Öğrencileri çevresel konularda bilgilendiklerini belirten serginin koordinatörü Okul Müdürü Orhan Çelik, Eko-Okullar Programı faaliyetleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturmak amacıyla uluslararası geçerliliği olan ve TÜRÇEV işbirliğinde yürütülen eko-okul programına 2017/2018 eğitim öğretim yılında okul olarak dahil olduk. Çalışma konusu olarak seçmiş olduğumuz geri dönüşüm kapsamında planladığımız çalışmalarımızı yaptık. Bununla beraber öğrencilerimizi TBMM Ekolojik Bahçesi ve Anıtkabir gezisine götürdük. Bugün de öğrencilerimizin hazırladıkları geri dönüşüm ürünlerinden oluşan sergimizi açtık. Dönem sonunda okulumuz uluslararası platformlarda tanınan çevreci okul olma özelliğini gösteren ‘Yeşil Bayrak’ ödülünü alarak çalışmalarını taçlandırmış olacak. Önümüzdeki iki yıllık süreçte de yine TÜRÇEV işbirliği ile su kaynaklarımızın verimli kullanılmasına yönelik programı okulumuzda uygulamaya başlayacağız. Bu duyarlı çalışmalarından dolayı öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum."