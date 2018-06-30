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Yeşil alanın bağrına 38 katlı hançer

Çankaya Belediyesi’nin borçları karşılığında İller Bankası’na devrettiği Balgat'daki araziye yapılması planlanan bina bölge sakinlerini isyan ettirdi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:06
Yeşil alanın bağrına 38 katlı hançer

  OSMAN YİĞİT / ANKARA  

Mülkiyeti askeriyenin elindeyken kamusal kullanım şartıyla Çankaya Belediyesi’ne geçen ve Çankaya Belediyesi’nin de İller Bankası’na olan borçları karşılığı terk ettiği Balgat semtindeki devasa bir araziye 38 katlı bina dikilmeye çalışılması mahalleliyi isyan ettirdi.

Mahallede yapılmaya çalışılan bina sebebiyle mahallelinin yolunun daraltılacak olması tepkileri bir kat daha artırdı.

Aynı bölgede bulunan Mehmetçik Vakfı’nın da projeye karşı dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

İLLER BANKASI SOSYAL TESİSLERİ DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şehircilik politikaları anlamında büyükşehirlere ‘ihanet’ edildiğinden bahsettiği ve vatandaşa “MilletBahçeleri’ müjdesi verdiği bir süreçte Ankara’da kalan son boş arazilere de bu şekilde gökdelenler dikilmeye çalışılmasına anlam veremediklerini söyleyen mahalle sakinleri, hukuki mücadeleye hazırlandıklarını kaydederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istediler.

Bu arada; Ankara’da Balgat’taki arazinin yanı sıra, vatandaşın kullanımına da açık binlerce metrekare yeşil alan içeren Yenimahalle’deki İller Bankası Sosyal Tesisleri yerleşkesi ile Şehir Hastaneleri’nin tamamlanması ile birlikte yıkılması planlanan Demetevler’deki Onkoloji Hastanesi arazisinin de yapılaşmaya açılacağı yönünde söylentiler dolaşıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 13:06
  1. Ankara
  2. Çankaya
  3. Balgat
  4. İller Bankası

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