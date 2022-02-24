'Yeseydi kılçığı boğazına takılmaz mıydı?'

Ünlü İspanyol yazar Servantes’i bilir misiniz bilmem. Fakat onun roman kahramanı Donkişot’u duymuşsunuzdur. Donkişot aslanın kafesini açar, elinde kılınç karşısında ona meydan okur tavrıyla durur. Aslında bu hali boyunu aşan içi boş kuru bir cesaretten ibarettir. Aslan kafesten çıkar, şöyle Donkişot’a hafife alır bir şekilde bakar, sonra da ağzını açabildiği kadar açarak Donkişot’un yüzüne doğru uzun uzun esner, kafese geri dönüp uzanır. Donkişot aslana galip geldiğini zanneder.

Ortaokullu yıllarımızda Porsuk’ta balık tutarken oltamıza küçük bir balık takıldımı, oltanın ucundan çıkarır, suya geri iade ederdik. Git derdik. Büyü de gel. Onu dişimizin kovuğunu bile dolduramayacak bir çapta olduğunu bildiğimizden pişirip yemeye tenezzül etmezdik. Donkişot’un aslanın ona karşı tavrı bana bu anımı hatırlatır. Şimdi siyaset sahnesinde de çapsız Donkişot tipli insanlar vardır. Boyunlarını aşan boş ve kuru davranışlarda ve vaatlerde bulunurlar. Yok efendim, her şey daha güzel olacakmış. İhaleler şeffaf olacakmış… Mış, mış da mış. Onların mışmışlarını toplasak İstanbul’dan Muş’a tıpış tıpış gidilen yol olur. Bazı siyasetçiler de çalıştıkları marketten ayrılıp biraz öteye ufak bir dükkan açarlar. Akıllarınca marketten müşteri kapacaklar. Geçenlerde rahatsızlığıma belki iyi gelir diye artık nereden duyduysam bir parça turp yemiştim. Eh!.. Biraz iyi gibi geldi. İnşallah devam da edeceğim. Bazı siyasetçilerimize de tavsiye edeceğim. Ta ki beyinlerine sıkıp boş hülyalarını eritip, gerçeği görsünler ve insanları esnetmesinler. Şu Tayyip başkan var ya, acaba diyorum Kadir Gecesi’nde mi doğdu? Baksanıza Kılıçdaroğlu gibi zayıf bir rakip bulmuş, her seferinde yenip, yenip iktidar oluyor. Eeee!.. Biz de futbol oynadığımız dönemlerde bay Kemal ve ekibi gibi bir rakip bulsaydık, 20 yıl üst üste şampiyon olurduk. Canına yandığım… Kadir Gecesi doğmadık ki şampiyon olalım. Küme düştük…

Şayet Tayyip Başkanın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde millet karda kışta yollarda kalsaydı başkan balık lokantasında balık yiye bilir miydi? Yeseydi kılçığı boğazına takılmaz mıydı? 20 yıldır iktidar olup Cumhurbaşkanı olabilir miydi? Şimdiki başkan, yediği balığın kılçığının boğazına saplandığını seçimde anlar.

İslamiyet’in şartı 5’tir. Altıncısı haddini bilmektir derler. Haddini bilmeyen siyasetçiye millet sandıkta haddini bildirir.

Bizim Çerkezlerin bir atasözü vardır. Ölüyü fazla yıkarsan pamuğu fırlatıp üzerine pisler derler. Pamuğun yerinde kalması için, yerinde ve haddi aşmayan tercihler yapmamız gerekir. Aksi takdirde memleket pislik içinde kalır. İttihat ve Terakki partisi dönemindeki gibi…