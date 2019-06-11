"Yeşeren Çocuklar"ı bilgi ve eğlence dolu finali

Yeşeren Çocuklar Projesinin final programında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Organik Tarım Birimi çalışanları öğrencilere organik tarım hakkında bilgiler verdi. Çocuk Bilişim Merkezinde çeşitli simülatör ve teknolojik düzeneklerin gösterimiyle birlikte, domates, biber, patlıcan, kavun, hıyar, turunçgiller, tropik ve ıtri bitkiler ile ilgili bilgilerin yer aldığı roll uplar üzerinde öğrenilen bilgiler pekiştirilerek çocuklar bu bitkilerin tohumlarını bir arada görme şansı buldu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu önderliğinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Yeşeren Çocuklar Projesinin final programı gerçekleştirildi. Expo Antalya, da gerçekleştirilen finale Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, BATEM Müdür Vekili Mustafa Soysal, Antalya Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Semra Bekar, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, öğretmenler ve bine yakın öğrencinin katılımıyla muhteşem bir final gerçekleştirildi. Öğrenciler, şovlar, şeker portakalı etkinliği, palyaçolar ve EXPO Antalya’nın simgesi Ece ile Efe’nin yer aldığı programlar ile unutamayacakları eğlenceli bir gün geçirdiler. Resim ve kompozisyon yarışmasında derece alan öğrencilere ödüller verildi.

33 hafta boyunca 43 okulda toplamda bin 300 öğrenci BATEM’in Aksu yerleşkesinde yer alan seralarda domates fidesi dikti. Sebze uygulaması yaparak toprakla elleri buluşan çocuklar daha sonra ıtri bitkilerden olan biberiye, ekinezya ve lavanta fidesi dikimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Oyun ve eğitimin bir arada yürütüldüğü proje ile çocuklar toprak, doğa ve tarım sevgisi edindiler. BATEM’den sonra Expo 2016 Antalya alanına gelen çocuklara, Yeşeren Çocuklar tepesinde turunçgil yetiştiriciliğinin tanıtımı ve fidan dikiminin uygulamalı yaptırıldı. Yeşeren Çocuklar Projesi, Expo Antalya, ilimizin coğrafi işaretli zeytini Tavşan Yüreği, organik tarım, gıda güvenliği, biyolojik mücadele konuları içeren video gösterimleri 33 hafta boyunca yapıldı.

Organik tarım tanıtıldı

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Organik Tarım Birimi çalışanları öğrencilere organik tarım hakkında bilgiler verdi. Çocuk Bilişim Merkezinde çeşitli simülatör ve teknolojik düzeneklerin gösterimiyle birlikte, domates, biber, patlıcan, kavun, hıyar, turunçgiller, tropik ve ıtri bitkiler ile ilgili bilgilerin yer aldığı roll uplar üzerinde öğrenilen bilgiler pekiştirilerek çocuklar bu bitkilerin tohumlarını bir arada görme şansı buldu. Daha sonra planetaryumda gezegenlerin serüvenini izleme gösterisine katılan çocuklara zaman tünelinde 5 ayrı salonda görsel ve işitsel sunumlar ile biyoçeşitlilik ve tarımın tarihi süreci ile ilgili bilgilendirme yapılıyor ve çocuklar etkileşimli polenleme oyunu ve tohum ile ilgili oyunlar oynadılar. Tarımı eğlendirerek öğretmeyi sağladığımız bu proje ile çocuklar öncelikle tükettikleri bitkisel ürünlerin nasıl yetiştirildiklerini uygulamalı olarak öğrendi. 33 haftada 43 okul projeye dahil olarak, farklı yaş gruplarından yaklaşık 1300 öğrenci, tarımı ve toprağa dokunarak Yeşeren Çocuk oldular.