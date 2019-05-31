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"Yeşeren Çocuklar" sertifikalarını aldı

2018 yılı Ekim ayında başlayan ve Antalya’nın merkez ilçeleri olan Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitim gören öğrencileri kapsayan projenin finali gerçekleşti.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:58
"Yeşeren Çocuklar" sertifikalarını aldı

2018 yılı Ekim ayında başlayan ve Antalya’nın merkez ilçeleri olan Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitim gören öğrencileri kapsayan projenin finali gerçekleşti.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu önderliğinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ‘Yeşeren Çocuklar Projesi’nin final haftasında Muratpaşa Ermenek Ortaokulu Öğrencileri Yeşeren Çocuklar Projesine katılarak sertifikalarını aldı.


BATEM’in Aksu yerleşkesinde yer alan seralarda domates fidesi dikerek güne başlayan çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Hayatında ilk kez fide diken, diktiği fideleri sulayan öğrenciler günün sonunda çok mutlu olarak evlerine döndüler. Sebze uygulaması yaparak toprakla elleri buluşan çocuklar daha sonra ıtri bitkilerden olan biberiye, ekinezya ve lavanta fidesi dikimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Oyun ve eğitimin bir arada yürütüldüğü proje ile çocuklar toprak, doğa ve tarım sevgisi ediniyorlar.



Tarımı eğlenerek öğrendiler


BATEM’den sonra Expo 2016 Antalya alanına gelen çocuklara, Yeşeren Çocuklar tepesinde turunçgil yetiştiriciliğinin tanıtımı ve fidan dikiminin uygulamalı yaptırılmasının ardından Yeşeren Çocuklar Projesi, Expo 2016 Antalya, coğrafi işaretli zeytini Tavşan Yüreği, organik tarım, gıda güvenliği, biyolojik mücadele konuları içeren video gösterimleri yapılıyor. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Organik Tarım Birimi çalışanları öğrencilerimize organik tarım hakkında bilgiler veriyor. Çocuk Bilişim Merkezinde çeşitli simülatör ve teknolojik düzeneklerin gösterimiyle birlikte, domates, biber, patlıcan, kavun, hıyar, turunçgiller, tropik ve ıtri bitkiler ile ilgili bilgilerin yer aldığı roll uplar üzerinde öğrenilen bilgiler pekiştirilerek çocuklar bu bitkilerin tohumlarını bir arada görme şansı buluyor. Daha sonra planetaryumda gezegenlerin serüvenini izleme gösterisine katılan çocuklara zaman tünelinde 5 ayrı salonda görsel ve işitsel sunumlar ile biyoçeşitlilik ve tarımın tarihi süreci ile ilgili bilgilendirme yapılıyor ve çocuklar etkileşimli polenleme oyunu ve tohum ile ilgili oyunlar oynuyor. Son olarak ülke bahçelerini gezilmesi sonrası tropik bitkilerin bulunduğu Expo serasını ziyaret eden çocuklar katılım sertifikalarını alarak etkinlik son buldu. Tarımı eğlendirerek öğretmeyi sağlayan bu proje ile çocuklar öncelikle tükettikleri bitkisel ürünlerin nasıl yetiştirildiklerini uygulamalı olarak görüyor ve doğa-çevre bilincinin gelişmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor.


Bugüne kadar 33 haftada 41 okul projeye dâhil olarak, farklı yaş gruplarından yaklaşık 1350 öğrenci, tarımı ve toprağa dokunarak Yeşeren Çocuklar sertifikalarını aldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:58
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