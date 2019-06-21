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Yeşeren Çınarlar Halfeti gezisinde

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Programı (YADES) "Yeşeren Çınarlar" projesi kapsamında 65 yaş üstü 180 vatandaşa yönelik Halfeti gezisi düzenlendi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:26
Yeşeren Çınarlar Halfeti gezisinde

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Programı (YADES) "Yeşeren Çınarlar" projesi kapsamında 65 yaş üstü 180 vatandaşa yönelik Halfeti gezisi düzenlendi. Gönüllerince gezme imkânı bulan Çınarlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen YADES Projesi, 65 yaş üstü vatandaşlara 2. Baharını yaşatıyor. Bu kapsamda şehir içi ve şehir dışı birçok gezi programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi,65 yaş üstü vatandaşların sağlık ve bakımına yönelik çeşitli çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda düzenlenen Halfeti Gezisine katılan 65 yaş üstü 180 vatandaşın tüm ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi tarafından gideriliyor. Şanlıurfa’da hazır bekleyen Otobüsler ile Halfeti ilçesine geçen Yaşlılar, ilk olarak tekne turu ile doğa ile baş başa güzel gezi geçirdi. Burada uzman Rehberler eşliğinde Halfeti’nin doğal güzellikleri tanıtıldı.


Gönüllerince bir gezi programı geçiren Çınarlar, Büyükşehir Belediyesine, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.


Engelli Koordinasyon merkezinde Halfeti gezisi için 65 yaş üstü 180 vatandaşı uğurlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, “Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza her zaman destek vereceğiz” dedi.


Burada bir açıklamada bulunan Başkan Vekili Bayuk, “Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği YADES projesi çerçevesinde Yeşeren Çınarlar programını yapmaktayız. Bu değerlerimize yönelik programlar düzenliyoruz. Bugün de onları Halfeti gezisine uğurluyoruz, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi olarak ortak yaptığımız çalışma çerçevesinde Yeşeren Çınarlarımıza yönelik çok çeşitli projeler ve etkinlikler düzenliyoruz. Bugün onlar Halfeti’de doğa ile iç içe gezi turu ve çeşitli etkinlikler yaparak hayatlarında güzel bir hatıra kalacak. Bu tür etkinliklerin devamını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.


Öte yandan gerçekleştirilen gezi programında 65 yaş üstü vatandaşlara YADES Projesi görevlileri ve sağlık ekipleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:26
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