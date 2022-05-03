Yeryüzü duaya durdu

Sebahattin Ayan İstanbul

Ramazan-ı Şerif’i idrak eden mü’minlere Cenab-ı Hakk’ın lütfu olan mübarek Ramazan Bayramı, bütün zorluklara imanıyla direnen ümmet coğrafyasında coşkuyla kutlandı. Dünyanın dört bir yanında Koronavirüs salgının azalıp tedbirlerin asgari seviyeye düşürülmesiyle dünyanın dört bir yanında Müslümanlar sabah namazıyla birlikte camilere akın etti. Ardından bayram namazında milyarlarca mü’min Rabbine şükür için secde etti. Anadolu’da sımsıcak görüntülerin yaşandığı mübarek Ramazan bayramında Balkanlar’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara yeryüzünün hemen her noktası mescide dönüştü.

Birlik ruhu dünyayı kuşattı

Dünyanın “gül” koktuğu mübarek Ramazan Bayramı’nda İslam ülkelerinin yanı sıra, çoğunluğu gayrimüslim olan Almanya, İsviçre, İtalya, Bulgaristan gibi ülkelerle birlikte savaşın yaşandığı Ukrayna ve Rusya’da da cemaat bayram namazında sokaklara taştı. Dünyanın gülen yüzü olan çocuklar bayramlıklarıyla birlikte kapı kapı dolaşarak el öptü, şeker ve çikolata topladı. Arap ülkelerinde Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Filistin, Sudan, Suriye, Tunus, Kuveyt, Lübnan, Irak, BAE, Yemen, Bahreyn, Cezayir ve Libya bayramı pazartesi günü kutladı. Bu sene kardeş Azerbaycan da bayramı İran’la değil, Türkiye ile birlikte pazartesi günü kutladı. İslam’ın birlik ve beraberlik ruhunun bütün dünyayı kuşattığı bayramda dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan coşku manzaraları şöyle kayıtlara geçti...

Dualar sulh için

Ukrayna’daki Müslümanlar savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı’nı kutlamaya başladı. Savaşın devam ettiği ülkede mü’minler, sabah ve bayram namazları için başkent Kiev’deki İslam Kültür Merkez Camii’ne akın etti. Bayram namazını kılan cemaat, namaz sonrası birbiriyle bayramlaştı. Ukrayna Müslümanları Kongresi Başkanı Seyran Arifov burada bayramın faziletine ilişkin vaaz verdi ve barış için dualar edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korosu, Salavat-ı Şerif okuyarak İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Rusya’nın başkenti Moskova’da ise 40 yerde bayram namazının kılınması için ayrıca özel yer hazırlandı. Camilere sığmayan on binlerce Müslüman, bayram namazında sokaklara taştı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’de misafir edilen Kırım Tatar Türkleri, Ramazan Bayramı’nı güven içinde geçirmenin mutluluğunu yaşarken, sevdiklerinden ve vatanlarından uzakta olmanın burukluğunu yaşadı. Kırklareli’ne yerleştirilen 209 Kırım Tatar Türkü’nün kaldığı odalar bayram nedeniyle süslendi. Kızılay Şubesi tarafından da ailelere kıyafetler dağıtıldı.

Aksa’da kıyam vakti

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da bir araya gelen Müslümanlar, sabah ve Ramazan Bayramı namazlarını kıldı. Bayramın ilk saatleri şenlik havasında renkli görüntülerle başladı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa’da bayram namazını kılanların sayısı 200 bini aştı. Yıllardır İsrail işgaline direnen Filistin’in Gazze şehrinde Müslümanlar bayram namazı için meydanlara akın etti. Hamas Lideri Mahmud Al-Zahar, Gazze’nin merkezindeki Al Saraya Meydanı’nda yaptığı konuşmada İsrail hapishanelerindeki Filistinli şehitleri, yaralıları ve tutukluları selamlayarak, Arap ve İslam milletini Filistin davasını desteklemeye çağırdı. İşgal altındaki Batı Yaka’da yaşayan binlerce Filistinli, bayram namazını El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camii’nde kıldı. Harem-i İbrahim Camii’ni dolduran Filistinliler, bayram namazını İsrail işgal güçlerinin yoğun önlemleri arasında eda etti. İsrail işgalcileri, caminin girişinde kimlik kontrolü yaptı. El Halil Vakıflar Bakanlığı Müdürü Nidal el-Caberi, baskılara rağmen 3 bin Filistinlinin bayram namazını burada eda ettiğini belirtti. Ürdünlüler ise Bayram namazı için başkent Amman’daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi’ni doldurdu. Bayram hutbesinde ise Filistin’e destek vurgusu yapıldı. Hutbeyi okuyan Zeyd İbrahim el-Keylani, Ürdün ve Filistin kardeşliğine değinerek, Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya her türlü desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa’nın kalbinde secde

Avrupa ülkesi İsviçre’de yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere gitti. Cenevre şehrinde çok sayıda Türk, Müslüman Cemaati Vakfı Camii’nde namazını eda etti. İtalya’daki Müslümanlar, başkent Roma’daki Büyük Cami ve Milano’daki Meyem Camii başta olmak üzere ülkenin pek çok şehrinde Müslümanlar bayram namazını camilerde ve açık alanlarda kıldı. DİTİB camilerindeki bayram namazına büyük ilgi gösterdi. Ümmetin selameti ve insanlığın barış, adalet ve hidayeti için dualar edildi. Bayramın ilk günü, haftanın ilk iş gününe denk gelmesine rağmen Almanya’da camiler bayram namazı için doldu taştı. Müslümanların bayramını tebrik eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yayımladığı mesajında, “Bayram kutlamaları bir arada yaşamamızın bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

ABD’de 7’den 70’e camilere

Amerika Birleşik Devletleri’nde Müslümanlar hemen her eyalette camilere akın etti. Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlayan ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da bayram etkinliği düzenledi. Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini konuk eden Biden, Kur’an-ı Kerim’den ayetler paylaşarak barış mesajı verdi.

Balkanlar’da sıcak manzara

Balkan ülkelerinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ’da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Gönül coğrafyamızın manevi merkezlerinden Bosna Hersek’te de Ramazan Bayramı hoş manzaralar oluşturdu. Başkent Saraybosna’da sabah ve bayram namazı için seccadeleri ile camilere giden Müslümanlar, içeride yer bulamayınca namazı cami avlusunda kıldı. Namaz sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’da yaşayan Müslümanlar, bayramı coşkuyla karşıladı. Bölge ülkelerde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı. Nüfusu 6,52 milyon olan ve yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın yaşadığı Bulgaristan’da da bayram sevinci vardı. Başkent Sofya’daki Müslümanlar, ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi Camii’nde bir araya gelerek omuz omuza namaz kıldı, dua etti.

Ata yurdunda meydanlar taştı

Kırgızistan’da binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti. Namaz için yapılan hazırlıklar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İdaresi’nin de yer aldığı hükümet binasının önündeki eski meydanda asfalt ve kaldırımlar önceden yenilendi. Türkmenistan’da Müslümanlar bayram namazını kılarak, Ramazan Bayramı kutlamalarına başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde ülke genelindeki tüm mescit ve camilerde bayram namazı kılındı. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki Ertuğrul Gazi Camii’ne akın eden yüzlerce Müslüman, yer kalmayınca cami bahçeleri ve sokakları doldurdu.

‘Kara kıta’ bayramda renkli

Afrika’nın Müslüman ülkelerinden Sudan’da ümmet, bayram namazını başkent Hartum’daki meydanda kıldı. Afrika’nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya’da bayram havai fişekler, davul-zurna ve kutlamalarla karşılandı. Kuzey Afrika’nın kadim ülkelerinden Fas’ta binlerce mü’min bayram namazını kılmak için camilerin yanı sıra meydanlarda bir araya geldi, namaz sonrası bayramlaştı. Başkent Rabat yakınlarındaki Sela kentinde namaz için belirlenen açık alana on binlerce Faslı akın etti. Bir diğer Afrika ülkesi Uganda’da Müslümanlar, bayram namazı dolayısıyla camileri doldurdu. Ugandalı Müslümanlar, başkent Kampala’da bulunan ve Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Hz. Ebubekir Camii’nde bayram namazını eda etti. İnsanlığın en eski medeniyet merkezleri arasında yer alan Yemen’in farklı vilayetlerindeki camilerde ve meydanlarda Bayram namazını eda edildi. Her yaştan Yemenlinin katıldığı namaz ve bayramlaşma anları renkli görüntülere sahne oldu.

Esed zulmünde bir bayram daha

Suriye’nin İdlib şehrinde yerinden edilen siviller, bir bayrama daha memleket hasretiyle evlerinden uzakta girdi. Suriyeli mazlumlar, sabah ve bayram namazının ardından kaybettikleri yakınlarını yâd etmek için mezarlığa koştular. Gürcistan’da da Müslümanlar, bayram namazını coşkuyla kıldı. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te toplanan Müslümanlar, camileri doldurarak bayram namazını eda etti. Başbakan Garibaşvili, Gürcistan’daki Müslümanların kutlamalarına katıldığını belirterek, “Yüzyıllardır kardeşlik ve dostluk içinde vatanımızı birlikte inşa ediyoruz, ortak geçmişimiz var ve birlikte geleceği yaratmalıyız. Bu nedenle, sevinciniz her birimizin sevincidir” dedi.