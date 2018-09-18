Yersen! ABD istihbaratı: Erdoğan-Putin zirvesi umut verici
ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Direktörü Robert Ashley, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin, Suriye’deki çatışmanın çözümü açısından umut verici olduğunu belirterek durumdan memnun olduğunu iddia etti.18 Eylül 2018 Salı 01:33
Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde konuşma yapan Ashley, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmeler umut verici" dedi.
Yaklaşık 20 farklı grup ve örgütün bulunduğu İdlib'deki durumu ‘kaynayan kazan' olarak nitelendiren Ashley, İdlib'de olası askeri operasyonun uzun vadede sivillerin acılarını ağırlaştıracağı yönünde ifadelerde bulundu.
"GRUPLAR ARASINDA, DİYALOĞU VE İŞ BİRLİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"
ABD'li yetkili, "Barış arayışı yönünde çeşitli gruplar arasında diyaloğu ve işbirliğini görmek istiyoruz" diye ekledi.
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