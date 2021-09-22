Yerlikaya: İstanbul’da her iki gençten biri aşısını yaptırdı

Yani her iki gencimizden biri aşısını yaptırdı” dedi. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yükseköğretimde yüz yüze eğitime ilişkin “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar” değerlendirme toplantısı düzenlendi. Valilikteki toplantıda İstanbul Valisi Yerlikaya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er ile İstanbul’daki 11 devlet, 44 vakıf üniversitesi ve 3 meslek yüksekokulu yöneticisi yer aldı.



Yerlikaya, açılış konuşmasında, ilk ve ortaöğretimde yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden 15 gün geçtiğini anımsattı. Yerlikaya, geçen yıla göre bu yıl Kovid-19’la mücadelede aşı gibi güçlü bir imkan olduğuna işaret ederek, “Bugün itibarıyla aşılama oranımız yüzde 83,4. 15-18 yaş arası birinci doz aşılama oranımız ise kısa sürede yüzde 49,5’e ulaştı. Yani her iki gencimizden biri aşısını yaptırdı” dedi.

Üniversitelerde eğitim

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yüz yüze öğretimin yükseköğretim kurumlarının önceliği olduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimiz yerleşkelerimizde, sınıflarda öğretimlerine başlayacaktır. Yüz yüze öğretimle birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre çevrim içi uygulamaları da yükseköğretimde etkin bir şekilde kullanacağız. Öğrencilerimiz 3 yarı yılın sonunda yüz yüze öğretim usulünün yanı sıra diğer öğretim yöntemleriyle de eğitimlerine üniversite yerleşkelerinde devam edecektir.” diye konuştu.



Özvar, dersliklerde öğrencilerin mümkün mertebe mesafeye dikkat ederek oturmasının, maskesini çıkarmamasının önemli kurallar arasında yer aldığını ifade ederek, ‘’Bir öğrencimizin PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığımızın rehberlerine göre temaslı ve yakın temaslı takibi ile yönlendirmeler üniversitelerimizce yapılacaktır.” dedi.