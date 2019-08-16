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Yerli yapay zekâ çözümleriyle fiberde kalite artıyor

Türk Telekom tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yerli yapay zekâ kök neden analizi platformu ile fiber şebeke performansını yükseltti.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:09
Yerli yapay zekâ çözümleriyle fiberde kalite artıyor

Türk Telekom tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yerli yapay zekâ kök neden analizi platformu ile fiber şebeke performansını yükseltti.


Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, fiber kalitesini en üst seviyeye çıkarmak adına kendi geliştirdiği yerli yapay zekâ çözümlerini kullanıyor. TT-ON olarak adlandırılan kök neden analizi platformu çözümü DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing/Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklama) sistemlerinde kök neden analizi yapılmasını ve fiber optik kabloların kalitesinin proaktif olarak izlenmesini sağlayarak performans kayıplarını ortadan kaldırıyor.


Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yeni yapay zekâ çözümlerini Türk Telekom mühendisleri ile birlikte tamamen yerli kaynaklarla geliştirdiklerini belirterek “Türk Telekom olarak attığımız her adımda, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ve küresel platformda adından söz ettirecek yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Yapay zekâ sistemleri konusunda sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmalarımızın ilk meyvesini, yerli ve milli yapay zekâ kök neden analizi platformu TT-ON ile almış bulunuyoruz. Bundan sonrada da yeni yapay zekâ uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.


Kök neden analizi ve buna bağlı makine öğrenmesinin, yapay zekâ sistemlerinin temel unsurlarını oluşturduğunu aktaran Kıraç, geliştirdikleri platform hakkında şu bilgileri verdi: “Kendi iç kaynaklarımızla geliştirerek patentini de almış olduğumuz TT-ON Kök Neden Analizi Platformu, Türk Telekom fiber şebekesi üzerinde farklı çözüm ortaklarına ait altyapı verilerini tek bir ekrandan izlemeye olanak tanıyor. Fiber optik kabloların mevcut sistem parametreleri üzerinden canlı olarak kalite ölçümünü gerçekleştiren platform, gerektiğinde en uzak alt noktaya inerek detaylı analiz yapıyor ve yüksek performans için gerekli çözümün en hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Günlük işleri otomatik hale getiren modülleriyle operasyonel iç süreçleri de hızlandırıyor; üst düzeyde otomasyon teknolojisini kullanarak elle yapılan çalışmaları azaltıyor, sürekliliği artırarak personelin daha öncelikli işlere odaklanmasına imkân sağlıyor.”


Yerli, milli ve patentli yeni nesil teknoloji ürünleri


2018 yılında Türk Telekom adına yapmış oldukları patent başvuru sayısını bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 oranında arttırarak 182’ye çıkardıklarını ifade eden Kıraç, “Dünya çapında patentini aldığımız 17’si 5G tabanlı ürün için olmak üzere 25’ten fazla patent ile geleceğin teknolojilerini şekillendiriyoruz. Teknoloji alanındaki yenilikçi fikirlerimizi patentleyerek ülkemizin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz. Türk Telekom olarak, Türkiye’nin teknolojik ve ekonomik anlamda dışa bağımlılığını azaltmak adına, ülke ekonomisine katma değer oluşturacak yerli ve milli teknolojilere yatırımlarımız sürecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:09
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