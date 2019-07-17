Yerli ve milli yatırımlar önceliğimiz

Türkiye’nin son yıllarda hem bölgesel hem de dünya arenasında söz sahibi bir vizyona ve misyona ulaşması adına daha fazla bilim ve üretme odaklı çalışmalarına yön veren Selçuk Üniversitesi, birçok farklı alanda yapmış olduğu başarılı çalışmalarla Türkiye ve dünya için değer üretmeye devam ediyor.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Kamu kurumlarına sunulan kaynakları Allah’ın bir emaneti olarak değerlendiren bir anlayışla yola çıkan Selçuk Üniversitesi yönetimi olarak Türkiye’nin geleceği için hem eğitim hem de teknolojik alt yapımızı geliştirerek, bilimsel çalışmalara daha fazla ağırlık vermekteyiz. Bugün Türkiye için stratejik öneme sahip birçok farklı alanda inovatif bir vizyonla gerçekleştirmiş olduğumuz projeler sayesinde ülkemiz için katma değer üretmeye devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyon ve misyon doğrultusunda alanında uzman akademik kadromuz ile Türkiye’nin geleceğine katkı sunacak yerli ve milli yatırımlarla ülkemizi daha ileriye taşımak ve 2023 Büyük Türkiye hedefine ulaşmak için durmadan çalışmaktayız” dedi.

“Yerli ilaç endüstrisinin temellerini inşa etmek istiyoruz”

Selçuk Üniversitesi ve Konya açısından önemli bir eksiklik olan Eczacılık Fakültesini kurduklarını belirten Rektör Şahin, “Üniversitemiz ve şehrimiz açısından önemli olan Eczacılık Fakültesi’ni kurmuş bulunuyoruz. Bu fakültemiz bünyesinde gerçekleştireceğimiz eğitim anlayışı, yetiştireceğimiz uzmanlar ve üreteceğimiz projeler sayesinde 2023 ve 2053 Türkiye’si için tamamen yerli bir ilaç endüstrisinin temellerini inşa etmek istiyoruz. Bu vizyon ve misyonla; ilaç ve aşı alanında çalışmalar yaparak, yerli ve milli bir ilaç endüstrisinin nasıl inşa edileceğini, bu süreçte nasıl bir eğitim anlayışının geliştirilmesi gerektiğini ve ülkemize değer katacak ürünler için nasıl bir alt yapıya sahip olmamız gerektiğini en ince ayrıntısına kadar planlamış bulunuyoruz. Bu planlama kapsamında ilaç endüstrisinin temeli olan tıbbı ve aromatik bitki üretimine öncelik vererek, yerli ve milli üretim anlayışımızın ne kadar kapsayıcı olduğunu da göstermekteyiz. Bu kapsamda; Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda ve Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü ve Eczacılık Fakültesinin iş birliğiyle Ar-Ge’sinden üretimine kadar yerli bir planlamanın ürünü olacak olan patentli ilaçlar üretmeyi hedefliyoruz. Kurmuş olduğumuz İlaç Mükemmeliyet Merkezi sayesinde, Ar-Ge ve patent alanındaki dışa bağımlılığı da sıfıra indirmeyi amaçlıyoruz. Yerli aşı üretimi ile ilgili olarak, Türkiye’de üretilen hayvansal aşıların yüzde 28’ini üreten bir üniversite olarak Selçuk Üniversitesi bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu da ispat etmiş bulunuyor. Bu potansiyeli insan aşılarının üretimi noktasında da harekete geçirerek, sadece makine ve teçhizata yapacağımız yatırımlar sayesinde insan aşılarını üretebilecek duruma geleceğiz” dedi.

Yeni fakülteler kuruldu

Yeni kurulan fakülteler ve meslek yüksekokullar hakkında da bilgi veren Rektör Şahin, “İslami İlimler Fakültesi bilim odaklı, sosyal ve dini alanlarda, felsefe alanlarda bilgi üretmek, düşünceler geliştirmek ve var olan inanç ve düşünce sorunlarına karşı çözüm bulmak amacıyla 2017-2018 öğretim hayatına başlamıştır. Sivil Havacılık Yüksekokuluyla ise 21’inci yüzyılın en hızlı gelişen sektörleri arasında yer alan havacılık sektörüne nitelikli eleman kazandırmayı amaçlamaktayız. Eğitim Fakültemizde de lisansüstü eğitim öncelikli olarak verilecek olup, ülkemiz öğretmenlerinin daha donanımlı hale gelmeleri için gerekli çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. Bunlara ek olarak Hemşirelik Fakültesi, Akşehir Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Türkiye’de ilk olan Tasarım Meslek Yüksekokulunu üniversitemiz bünyesine kazandırdık” dedi.

“GES projesiyle ülkemizin güneş enerjisi vizyonuna katkı sağlayacağız”

Türkiye’de son yıllarda önemi giderek artan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili olarak yerli ve milli yatırımlar kapsamında ciddi adımlar attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Şahin, “Ülkelerin çevreye duyarlı politikaları, dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi ve ihtiyacın giderek artmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye ekonomisinin hızla büyümesinin ve üretimin artmasının bir sonucu olarak ülkemizdeki enerji talebi de giderek artmaktadır. Ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının önemli ölçüde dış kaynaklar kullanılarak karşılandığı gerçeği dikkate alındığında, sahip olduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemiz açısından stratejik önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Konya İli, sahip olduğu güneş ışınımı potansiyelinin yanı sıra geniş, eğimi az ve alternatif maliyeti düşük arazilerin varlığı nedeniyle güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin (GES) Türkiye’deki en önemli merkezi ve dünyadaki en önemli merkezlerinden birisi olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye’nin bu alandaki çalışmalarına bilimsel anlamda katkı sunmak için bizler de üniversite olarak önemli sorumluluklar üstlenmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini hayata geçirdik. İlk etapta Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi içerisinde, GES yatırımları için elverişli araziler bulunmaktadır. Alternatif araziler üzerinde yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda güneş enerji santrali kurulmasına karar verildi ve 20 bin metrekarelik alana GES kuruldu. 4 bin panelden oluşan bu santrallerden her yıl 5,5 milyon kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu da üniversitemizin elektrik ihtiyacının üçte birine tekabül ediyor. Santral yaklaşık 3,5 yılda kendisini amorti edecek. Tesise biçilen ömür ise 25 yıl. Projenin ikinci ve üçüncü etabının tamamlanmasıyla üniversite olarak elektrik ihtiyacımızın tamamı GES’ten karşılanacaktır” diye konuştu.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

Selçuk Üniversitesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah Sosyal Tesisleri, 1.ve 2. katı okuma salonu, zemin katı yemekhane olarak hizmete açıldı. 4 bin 500 metrekarelik alanda kurulan sosyal tesiste kafeterya, okuma salonu, yemekhane gibi alanlardan öğrenciler yararlanabiliyor. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Sosyal Tesisleri, haftanın 7 günü 24 saat açık olup, hafta içi her gün sabah, öğle, akşam yemek servisi yapılmak üzere okuma salonları ve kafeteryasıyla hizmet veriyor. Sosyal tesisten öğrencilerin yanı sıra üniversite mensupları da faydalanabiliyor.

Araştırma ve Uygulama Merkezleri hayata geçirildi

Yerli ve milli üretime önem ve öncelik verdiklerini ifade eden Rektör Şahin, bu kapsamda yeni araştırma ve uygulama merkezlerini hayata geçirerek aktif olarak çalışmalara başladıklarını ifade etti. Selçuk Üniversitesinde kurulan araştırma merkezleri ise şöyle; “Uluslararası İlaç Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi, Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi, İmam Maturidi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dünya Kültür ve Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yenilenebilir ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Küçükbaş Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bitki Islahı ve Tohumculuk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi, Lazer Uyarımlı Proton Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi”

“Tüm meslek yüksekokullarımız TSE belgesi almıştır”

Eğitim öğretim faaliyetleri anlamında da üniversiteyi bir üst çıtaya yükseltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Şahin, “Tüm Meslek Yüksekokullarımız Türk Standartları Enstitüsü tarafından akredite edilerek TSE belgesi almıştır. Selçuk Üniversitesi, yükseköğretim ile ilgili evrensel değerleri içselleştiren, akademik özerkliğe, iç ve dış paydaş odaklılığa inanan ve bilimsel birikimini ve enerjisini Türkiye’nin 2023 vizyonuyla örtüştüren bir kalite politikasına sahiptir. Bu kapsamda da kurumsal dış değerlendirme toplantısıyla tüm birimler, etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacına ulaşmak için pek çok çalışma yürütmektedir. Yine Üniversite–Sektör iş birliği çalışmaları kapsamında ‘Sektörel Hizmetler Bilgi Sistemi’ çalışmalarını tamamlanarak 9 farklı sektörel alana yönelik sunmuş olduğumuz test, analiz, araştırma, projelendirme, tasarım, danışmanlık, eğitim gibi hizmetlerin listesi ve detayları elektronik ortamda sektörlerin erişimine açtık. Sistemde bugün itibariyle bine yakın farklı hizmet kalemi tanımlanmıştır” diye konuştu.

“Avrupa standartlarındaki hayvan hastanesinde sona gelindi”

Yine Konya başta olmak üzere çevre iller için önemli bir ihtiyacı karşılayacak Avrupa Standartlarındaki Hayvan Hastanesinin yapımının da sona geldiklerini müjdeleyen Rektör Şahin, “Gerek donanım gerek klinik muayene gerekse operasyon salonları ile üst düzey tasarlanan hastane Konya başta olmak üzere çevre iller için önemli bir ihtiyacı karşılayacak Hayvan Hastanesinde kısa sürede yapımı tamamlanarak hizmete açacağız. Bu proje hazırlanırken hocalarımız yurt dışına gittiler, benzerlerini gördüler ve projelere aktardılar. 10 bin 850 metrekare alana kurulan ‘Küçükbaş Hayvan Hastanesi’ Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor” dedi.

Elimizdeki imkânları seferber ediyoruz

Üniversiteler ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için en önemli kurumlardan birisidir. Bu çerçevede üniversitelere yüklenen temel görevler; Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ülkenin ihtiyacı olan, belli yetkinlikleri ve temel becerileri kazanmış nesillerin yetiştirilmesi, toplumun gelişmesi ve teknolojik ilerlemeler için bilginin üretilmesi ve bu bilginin yayılmasıdır. Bu temel görevlerin yanı sıra üniversitelerden beklenen diğer önemli bir görev de üretilen bilginin ürüne dönüştürülmesidir. Teknolojik gelişmeler ancak üniversitelerin AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri ile sağlanabilecektir.

Halihazırda ülkemizde 206 üniversite, 8 milyona yakın yükseköğrenim öğrencisi ve 160 bine yakın akademisyen bulunmaktadır. Bu rakamlar dikkate alındığında ülkemizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinin bu alanda dünyada en etkin ve aktif 5-6 ülkeden biri olduğu ortaya çıkmaktadır. Dünyadaki ilk üniversite örneklerinin (Karaviyyun Üniversitesi 859, El-Ezher Üniversitesi 975, Nizamiye Medreseleri 1068) medeniyetimizin ve kadim kültürümüzün içinden çıkmış olması yükseköğrenim alanında milletimizin önemli bir birikim ve deneyime sahip olmasını sağlamaktadır.

Ülkemizin mevcut yükseköğrenim kalitesi, kapasitesi ve sahip olduğu birikim ve potansiyel üniversitelerimizin hem toplumsal gelişmede hem de teknolojik gelişmede önemli çalışmalar yapabilecek durumda olduğunu göstermektedir.

Ülkemizin en köklü ve güçlü üniversitelerinden birisi olan Selçuk Üniversitesinin “Bir Dünya Üniversitesi” olması hedefini gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürütüldü. Bu bağlamda öncelikle eğitim-öğretim kalitemizin daha da iyileştirilmesi için eğitim birimlerimizin altyapısı tamamen yenilendi ve modernize edildi. Akademik kadrolarımız güçlendirildi ve akademisyenlerimizin kadro ilanları ve araştırma kaynakları gibi özlük haklarından hakkaniyetle yararlanmaları için azami gayret gösterildi.

Yapılan çalışmalarda kaynak yetersizliğinin bir mazeret olmaması için kaynak ve imkanların artırılması amacıyla gereken çalışmalar yapıldı. Üniversitenin toplumla iç içe olması ve toplumsal sorunların çözülmesine katkı sağlaması için her türlü imkan ve fırsat oluşturuldu. Ayrıca üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması amacıyla taraflarla sürekli toplantılar yapıldı ve karşılıklı çalışma ortamları oluşturuldu.

Özellikle ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda çalışmaların yapılabilmesi için gerekli olan uygulama ve araştırma merkezleri kuruldu. Bu merkezlerin birçoğu ülkemizde alanında “ ilk” olma özelliklerine sahiptir.

Hazırlanan katalogda 4 yıllık rektörlük görev süremizde yapılan çalışmaların bazılarını sunduk. Ancak Selçuk Üniversitesi ailesi olarak şuna inanıyoruz ki üniversiteler ellerindeki kaynak ve imkanlarla yapılanlardan çok daha fazlasını yapabilecek güce ve potansiyele sahiptirler. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli planlama ve programın yapılması yeterli olacaktır.

Allah milletimizin birlik ve beraberliğini bozmasın. 1000 yıldır yurt tuttuğumuz, vatan yaptığımız bu topraklarda nice 1000 yıllar var olma dilek ve temennisiyle saygılarımı sunuyorum. (Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Selçuk Üniversitesi Rektörü)