"Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı" yapılacak

ANKARA - Yerli ve milli tıbbi cihaz üretimi ve Ar-Ge faaliyetleri, "Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı"nda ele alınacak.

Sağlık Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve milli kaynaklarla sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu yerli ve milli tıbbi cihaz üretimi ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsayan "Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı", 29 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Toplantıda, Türkiye'nin milli tıbbi cihaz üretiminde yaptığı son Ar-Ge çalışmaları başta olmak üzere Genel Sağlık Sigortası, sağlık ürünleri ihracat artışı gibi Türkiye'nin sağlıkta öne çıkan konu başlıkları masaya yatırılacak.

Toplantıya, 81 ilden sağlık profesyonelleri ve uzmanlardan oluşan geniş bir heyet katılacak.

Türkiye'de üretilmeye başlanan yeni tıbbi cihazların ve yenilikçi fikirlerin tartışılacağı toplantıda, 81 ilden gelen heyet, gelecek dönemlerde üretilebilecek tıbbi cihazların hangi tarzda ve ne şekilde yenilikçi olabileceğini, tamamen yerli ve milli, gelişime açık biçimde üretilip, ileri teknolojilerle geliştirilebileceğini değerlendirecek.

Türkiye'de üretilen ve üretilmesi planlanan tıbbi cihazlar için ihtiyaç duyulan ham madde, diğer malzeme ve ihtiyaçlarının tedariki, devlet ile üreticiler arasındaki iş birliği ve destek programlarının geliştirilmesi, ürün tedarik zincirinin oluşturulması ve faaliyette olan kamu hastanelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili izlenecek stratejiler ve yol haritası belirlenecek.

- "Tıbbi cihazların üretim sahaları tanıtılacak"



Açıklamada, Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç'in toplantıya ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı.

Buna göre Dinç, tıbbi cihaz ve ilaç üretim uygulamaları eğitimlerinin hızla devam ettiğini belirterek, "Bu toplantıda yerli üretim kaynaklarımızın stratejisi, ihracat programları dışında, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün geri ödeme ve özellikle eşleştirme politikaları değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, yeni geliştirilen tıbbi cihazların lansmanlarının da yapılacağını vurgulayan Dinç, program sonrasında Sonuç Belgesi Raporu hazırlanacağını bildirdi. Dinç, şunları kaydetti:

"Toplantı boyunca, 81 ilden gelen heyete, çeşitli tıbbi cihazların üretim sahaları organizasyonlarla tanıtılacak. 2019-2020 hedefleri dahil olmak üzere T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde T.C. Sağlık Bakanlığının ve Sosyal Güvenlik Kurumunun takip ettiği 2023 yılı vizyonu doğrultusunda yürütülebilecek uygulamalar ayrıca belirlenip tartışılacak. Türkiye'de tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren tüm uzman ekip bu programda bir araya gelecek."