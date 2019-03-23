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Yerli ve milli silah MPT-76 çini tabaklarda tanıtılacak

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikası’nda üretilen yerli ve milli silah MPT-76, kursiyerler tarafından çini sanatıyla seramik tabaklara işlenerek hediyelik eşya haline getiriliyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:42
Yerli ve milli silah MPT-76 çini tabaklarda tanıtılacak

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikası’nda üretilen yerli ve milli silah MPT-76, kursiyerler tarafından çini sanatıyla seramik tabaklara işlenerek hediyelik eşya haline getiriliyor.


Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Nur Camisi Külliye Salonu’nda açılan sergide, kursiyerler tarafından yapılan yerli ve milli silah MPT-76 seramik tabak ve vazolara işleniyor. Hediyelik eşyaların yerli silahın tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor. Ayrıca Kırıkkale’nin tarihi değerlerinden birisi olan Selçuklu mimarisiyle yapılan Çeşnigir Köprüsü figürü de çini tabaklarda yerini alıyor. Aynı zamanda kursiyerler, ok-yay, eski tarihi kıyafetler, vazo ve tablolara Kur’an-ı Kerim gibi hediyelik eşyalar yapıyor.


Yerli silah MPT-76’yı önce Türkiye’ye, sonra dünyaya tanıtmak için hazırladıklarını ifade eden Halk Eğitim Merkezi’nde görevli Kamile Coşkun, "Kırıkkale’den başka şehirlere giderken hediye bağlamında tanırım amaçlı yaptık. Biz bu silahın tanıtımını üstlenmek istedik aslında çok da ilgi gördü gelen misafirlerimiz tarafından. Aslında Kırıkkale’ye şu ana kadar bu şekilde bir çalışma yapılmadı. İnsanların en büyük sıkıntısı buradan biz şehrimize giderken burayı tanıtan ne götürebiliriz sorusuna cevaben bunu hazırladık. Umarım görenler beğenmiştir" dedi.


Coşkun, "Sadece silah olarak da tanıtım yapmak istemedik. Kırıkkale’deki hanımlar çok güzel kış hazırlığı yapar diğer illerdeki gibi onu da vurgulamak istedik. Şehrimizde çok güzel nezih ortamda yapılmış kış hazırlıkları var. Biz bunlar için şehir adına tanıtım olsun istiyoruz. Ayrıca Çeşnigir Köprüsü bizim için çok kıymetlidir, biz bunu da vurgulamak istedik. Irmağın kenarında tarihi eskiye dayanan bir köprü ama biz bunu hiç tanıtamadık şimdiye kadar. Biz bunları küçük logolar haline getirip ya da boyut farkı oluşturarak başka şehirlere hediye etmek ya da şehrimize gezmeye gelen bütün insanlara buradan götürebilecekleri amblem olabilecek çalışmalar yapmaya çalıştık. Şehrimizden bunu hangisini daha çok beğenirse yetkililerimiz onun üzerinden yoğunlaşıp üretimine geçeceğiz inşallah" diye konuştu.


Sergiyi gezen Mehmet Oğuz ise, "Sergiyi daha önce de izlemiştim. Geldim, baktım ama bu sefer biraz daha canlı, biraz daha güzel, biraz daha zengin olarak buldum, çok güzel çok hoşuma gitti. O silahlar da çok güzel, çok hoş ondan ben gurur duydum. Emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Gerçekten memleketimizde o kadar güzel şeyler oluyor ki yani bunlar büyük bir gelişimin büyük bir sanata değer verilişinin eserleri olarak ortaya çıkıyor. Allah razı olsun ben çok beğendim" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:42
  1. sergi
  2. sanat

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