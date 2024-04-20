Yerli ve milli cep telefonu markası adeta silindi! Peş peşe açıklamalar: Tamamen durdu

Türkiye'de yerli ve milli üretimin önemi son yıllarda daha iyi anlaşılmaya başlandı. Birçok ürünü ithal eden ülkede cari açık bu yüzden kapanmıyor. Firmalar teknolojik ürür üretimine odaklanmaya çalışsa da bu zaman alıyor. Yerli ve milli otomobil hayali kısa süre önce gerçek oldu. TOGG T10X modeliyle piyasaya sürüldü ve kısa sürede on binlerce adet sattı. Türk insanının en çok para harcadığı ürünler arasında cep telefonu da yer alıyor. Teknolojinin gelişmesiyle akıllı telefon satışları patladı.

ABD, GÜNEY KORE VE ÇİN AKILLI TELEFON PİYASASININ LİDERLERİ

Bu işten en çok kazanç elde eden ülkeler ise Samsung markasıyla Güney Kore, Apple markasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Xiaomi markasıyla Çin olarak sıralanabilir. Vatandaş her yıl milyarlarca doları yurt dışı menşeili telefonlara veriyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen meşhur Türk firması yerli ve milli cep telefonu üretme kararı aldı. Yakın tarihte Vestel, akıllı telefon sektörüne giriş yaparak “Vestel Venüs” ismini verdiği bir telefon üretmeye başlamıştı. Dünya standartlarında üretilen telefonlar vatandaşa uygun fiyata satılacaktı.Yerli olmasıyla ilgi çekeceği düşünülen cep telefonu markalarında beklenen performans yakalanamadı.

EN AZ 4 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM ETMEYİ HEDEFLEDİ

Vestel yetkilileri Venüs ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Hem yerli üretim sayesinde yabancı markalı cep telefonu ithalatını azaltarak cari açığın küçülmesine katkıda bulunacağız hem de akıllı cep telefonu ihracatıyla birlikte ülkenin ihracat kapasitesini artırma yönünde önemli bir adım atacağız. Üç yıl içinde Türkiye perakende pazarında yıllık 2 milyon adet, ihracatta ise 1 milyon adet satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Akıllı cep telefonu üretiminin yaratacağı ek istihdamın da 4 bin kişiyi aşmasını öngörüyoruz.”

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VENÜS GERÇEKTEN YERLİ MİYDİ?

Vestel proje kapsamında binlerce çalışanına Venüs kullanımını zorunlu kılmıştı. Vestel Elektronik fabrikasının insan kaynakları departmanı tarafından atılan e-postada; Venüs kullanmanın zorunlu olduğu, aksi bir davranışın “Alınan karara uymamak” olarak nitelendirileceği söylenmişti. Vatandaş en çok Venüs'ün yerli olmadığını iddia ediyordu. Kaynaklarda, bir ürüne yerli demek için en az %51’inin yerli üretim olması yeterli olarak nitelendiriliyor. Venüs’ün de yerli montaj olduğu konusunda eleştiriler almasının sebebi buydu.

VESTEL BU İŞTEN ZARAR ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Türkiye piyasasında beklediği satışları yakalayamayan Venüs bu işten zarar ettiğini açıkladı. Piyasaya çıkışının üzerinden kısa bir süre geçmişken Zorlu’dan “Venüs’ten tek kuruş kazanmıyoruz.” açıklaması geldi. Ahmet Zorlu akıllı telefon üretimi konusunda geç kaldıklarını belirtti. Buna ek olarak, Venüs’leri yaklaşık 1.5 senedir zararına sattıklarını aktardı.

VENÜS'ÜN EN BÜYÜK SORUNU BUYDU

Vestel Venüs vatandaş tarafından çok sevilmedi çünkü sorunları vardı. Büyük umutlarla piyasaya sürülen Venüs hem teknik hem de operasyonel problemler barındırıyordu. Venüs’ün ilk piyasaya çıktığında yazılımsal bazı sorunlara sahipti. Örneğin navigasyonu doğru çalışmıyordu. Ayrıca yavaş olduğu konusunda da eleştiriler alıyordu. Kısa süre kullanılsa bile aşırı ısınan Venüs vatandaşı memnun etmedi.

YENİ CİHAZ ÜRETİLDİ ANCAK ÇÖZÜM OLMADI

Tüketiciler ucuz da olsa belli bir kalitede ürün beklediklerinden dolayı, Vestel her ne kadar Z serisinde bazı yanlışlarını düzeltmiş olsa da artık tüketicilerin kafasında Venüs’e yönelik bir algı oluşmuştu. Bu sebeple, ucuz ürün çok satar anlayışı bir süre tutsa da bu pek uzun sürmedi ve sonuç olarak Venüs piyasadan silindi. Şuan Vestel'in internet sitesinde akıllı telefona dair bir bilgi yer almıyor. Vestel yeniden telefon üretir mi bilinmiyor. Vatandaş ise yerli ve milli akıllı telefon üretiminin şart olduğunu savunuyor.