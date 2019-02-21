0553 313 94 23

Yerli ürün ve milli marka ‘Safranbolu lokum’una sıkı denetim

Uzman ve marka temsilcileri Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve coğrafi işaret tescilli ‘Safranbolu lokumu’nun uygun şekilde üretilip üretilmediğini kontrol etmek için 2.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:27
Yerli ürün ve milli marka ‘Safranbolu lokum’una sıkı denetim

Uzman ve marka temsilcileri Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve coğrafi işaret tescilli ‘Safranbolu lokumu’nun uygun şekilde üretilip üretilmediğini kontrol etmek için 2. kez denetim yaptı.


Kültür turizmi alanında Türkiye’nin değerli kentlerinden biri olan Safranbolu’nun turizmine artı katan ve coğrafi işaret tescilli olan ‘Safranbolu lokumu’nun uygun şekillerde üretilip üretilmediği uzman ve marka temsilcileri tarafından denetlendi. Yapılan bu denetimlerle tescil belgesindeki şartnameye uygun olarak üretim yapan gerçek üreticilerin korunması, coğrafi işaretin gerçek değerinde satışa sunulması, buna bağlı olarak coğrafi işaretlerin marka değerinin saptanması, gerçek olmayan üreticiler ile mücadele edilerek bir mirasın ve tarihi kültürün gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılması amaçlanıyor.


“Yerli ürün ve milli marka Safranbolu lokumunun denetimleri çok kıymetli”


Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Coğrafi İşaretler ve Araştırma Ağı (orıGIn) Üyesi ve Hukuk Komitesi Üyesi Huriye Özener, Türkiye için önemli olan coğrafi işaretlerden biri olan Safranbolu lokumu üretimi için ikinci kez denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her şeyden önce yerli ürün ve milli marka aynı zamanda bir coğrafi işaretimiz olan Safranbolu lokumunun denetimleri çok kıymetli. Safranbolu ilçemizde kaynak suyundan elde edilen bakır kazanlarımızın kullanıldığı, usta çırak ilişkisi ile gelecek nesillere bırakılan bir ürün ile ağzımızın tadı bozulmasın diyoruz. Safranbolu lokumunun ismini kullanıp ama gerçekte bu ürünü yapmayan bir çok üreticiler var. Bu denetimler sayesinde bunlarda önlenmiş olacak” dedi.


“Çok değerli bir belge olacak”


Safranbolu lokumunun coğrafi işaretini almak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Safranbolu lokumu üreticisi Erdinç Sezer, “Bugün ikinci denetimi geçiriyoruz. Safranbolu lokumunun belli bir standarta oturtulması üretim tekniklerinin kayıt altına alınması ve bu işe başlayacak ve yapmakta olan amaSafranbolu lokumu diye bildiğimiz ürünleri tam anlamı ile hakkını vererek yapmayan firmalarında belli bir kurallar çerçevesinde, Safranbolu lokumu adı altında lokum satılacaksa uyması gerektiği kuralları getireceği için çok değerli bir belge olacak Safranbolu için. Hem sektörümüz için hem memleketimiz için hayırlı bir iş oluyor” diye konuştu.


“Kaidelere uyulup uyulmadığı bir denetim”


Lokum yapımında nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir denetimin gerçekleştiğini söyleyen Sezer, “Klasik fındıklı lokum yapımımızda 13-15 ölçüsünde Giresun fındığı kullanılır diye yazılmıştı. Bu hem kalitesini hem de lezzetini arttırıyor. Bizden bunların faturalarını istiyorlar. Lokum yapımında 13-15 ölçüsünde fındık kullanıp kullanmadığımıza bakıyorlar. Antep fıstıklı lokum kullanımında en az 20 kilo kavrulmuş Antep fıstığı kullanılır diye bir ibare vardı. Onun ölçüsüne bakıyorlar. Kavrulmuş iç Antep fıstığı faturasını talep ediyorlar ve bizde onu sunuyoruz. Kullanmamız gereken Safranın kullanılıp kullanılmadığına bakıyorlar. Bu tür kaidelerin uyulup uyulmadığına dair bir denetim bu” ifadelerini kullandı.


Sezer, denetimler sayesinde coğrafi işaretin ismini kullanan gerçek olmayan üreticilerin engelleneceğine inandığını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:27
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Twitter'dan destek verdi, sorulunca rahatsız oldu! CHP'li Tanrıkulu Öcalan sorusundan böyle kaçtı
    1. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    2. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    3. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    4. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    5. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    6. Dakka’daki yangın söndü ama..
    7. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    8. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    9. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    10. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    11. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    12. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    13. Samsunspor seri peşinde
    14. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    15. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    16. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    17. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    18. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    19. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    20. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    21. Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön..
    22. GEKA, 2019 yılı mali destek..
    23. Genç Kızılay Aydın’da anlamlı..
    24. Türk şirket, Kuzey Afrika ve Asya’dan..
    25. Geçmişe sahip çıkan geleceği planlayan..
    26. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    27. Otomobille sürüye çarptı, 17 koyun..
    28. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    29. ÇYDD 30 yaşında
    30. Rejim, İdlib ve Hama'da 38 sivili..
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...