0553 313 94 23

Yerli üretime 3 kamu bankasından ivme desteği devam ediyor

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak açıklamasından:- "Temmuz 2019 sonu itibarıyla 3 bankamız tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edilmiş, 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır"- "Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:24
Yerli üretime 3 kamu bankasından ivme desteği devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, temmuz sonu itibarıyla 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırıldığı bildirildi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 23 Mayıs 2019'da ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi'nin uygulamaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, ham madde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir." denildi.

Temmuz 2019 sonu itibarıyla söz konusu 3 banka tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir. Bankalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerli üretimi desteklemeye ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, sektör bazında kredi kullandırım tutarları şöyle:

Sektör Limit tutarı Limit tutarı (yüzde) Kullandırım tutarı Kullandırım tutarı(yüzde)
(milyonTL) (milyon TL)
Makine ve teçhizat 2.8005466539
Tarım-yem üretimi 310631018
Tarım-soya fasulyesi, mısır ve ayçiçeği üretimi 290629017
Kimya plastik 7351417010
Gıda 3707905
Tekstil 1854453
Diğer 510101308
Genel toplam 5.2001001.700100



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:24
  1. İVME Finansman Paketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban Bayramında beslenme önerileri
    1. Kurban Bayramında beslenme önerileri
    2. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    3. Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret..
    4. Pakistan Başbakanı Han, Malezya..
    5. El uyuşmasının nedenleri
    6. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
    7. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
    8. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
    9. Alanya’da yola savrulan motosiklet..
    10. Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan..
    11. Cengiz Sezici’ye memleketi Adana’da..
    12. Rusya'da askeri birlikte patlama
    13. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    14. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    15. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    16. 11. Büyükelçiler Konferansı
    17. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    18. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    19. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    20. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı