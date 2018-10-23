Yerli üretim mi?
Gazetemiz okurlarından Ali Er, ithal ürünlerin üzerine "Yerli Üretim" logosu konulmasına ilişkin düşüncelerini bizimle paylaştı.23 Ekim 2018 Salı 14:04
ALİ ER
Her gün internetlerde dolaşan fotolar var, üründe ithal yazıyor ama logo olarak Yerli Üretim logosu var!
Ama vatandaşlar arasında her platformda konuşulan konu şu:
Bu durumu kim denetliyor ve neden bu türlü saçma sapan görüntüler ortaya çıkıyor. Allah aşkına kim ilgileniyorsa daha hassas ve özenli davransın ki, milletin ağzına farklı konular sakız olmasın. Yetkilileri göreve davet ediyorum.
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