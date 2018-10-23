Yerli üretim mi?

ALİ ER

Her gün internetlerde dolaşan fotolar var, üründe ithal yazıyor ama logo olarak Yerli Üretim logosu var!

Ama vatandaşlar arasında her platformda konuşulan konu şu:

Bu durumu kim denetliyor ve neden bu türlü saçma sapan görüntüler ortaya çıkıyor. Allah aşkına kim ilgileniyorsa daha hassas ve özenli davransın ki, milletin ağzına farklı konular sakız olmasın. Yetkilileri göreve davet ediyorum.